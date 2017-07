Papa Neymar pince le PSG en plein rêve

1

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La boule de neige passée au micro-onde par le paternel.D’après le Neymar Senior aurait fait savoir au Barça que Junior son fils n'irait pas bien loin cette été, contrairement aux informations dequi l'envoie au PSG . Via le média catalan, les Barcelonais tentent d'éteindre une rumeur devenue brûlante et de calmer le jeu. Le club ont assuré un peu plus tôt dans la journée que l'attaquant brésilien est un joueur» , d'après les calculs du vice-président Jordi Mestre.Ou peut-être voulait-il dire «» ?