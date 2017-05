Pantxi Sirieix prend sa retraite

AS

Après Nicolas Seube , c'est un autre joueur mythique qui s'en va. Pantxi Sirieix a annoncé ce jeudi en conférence de presse que le match face à Dijon ce samedi serait le dernier de sa carrière. Formé à Auxerre , arrivé en 2004 en même temps que Daniel Moreira et Stéphane Dalmat au sein du TFC du jeune et ambitieux Olivier Sadran , le milieu de terrain a disputé 260 matchs et inscrit 12 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs blanches et violettes.Au-delà des statistiques, Pantxi est un joueur symbole du club toulousain apprécié par les supporters pour sa fidélité, sa bonne humeur et son côté anti-héros. Le Toulousain a également la particularité d'avoir été l'un des rares footballeurs français à avoir jouer pour la sélection du Pays Basque.Raccrocher les crampons pour enfiler les pantxoufles.