Panthère, espèce protégée

Il y a plus de sept ans, Bafétimbi Gomis quittait l'AS Saint-Étienne pour l'Olympique lyonnais contre un chèque de quatorze millions d'euros. Une trahison pour le peuple vert, nourrie depuis par des buts lors de derbys, une signature à Marseille, ou encore des célébrations « panthère » avec un maillot de couleur autre que le vert. Ce qui augure un retour houleux à Geoffroy-Guichard ce mercredi.

« Gomis a tapé dans toutes les crèmeries. » Jean-Marc, supporter stéphanois

Un taxi pour Geoffroy-Guichard» Thomas, membre des Green Angels, sait que ce mercredi, Bafétimbi Gomis va recevoir un accueil glacial, voire houleux. Et s'il mentionne la célébration «» de son ancien avant-centre, c'est parce qu'aux yeux du public stéphanois, elle est synonyme de sacrilège. Même Jean-Marc, d'une association de supporters rattachée à l'USS (Union des supporters de Saint-Étienne), ressent une gêne quand le Marseillais se met genoux à terre et mime le félin. «» Alors quand, en plus, l'attaquant plante pour l'OL pendant plusieurs derbys dans le Chaudron, et exulte à chaque fois sur ses réalisations, forcément, la fracture s'accentue. «» , avertit déjà Thomas. «» Avant de se préciser que «» .Au-delà du rival régional, Bafé Gomis a également eu le tort d'aller à Marseille . «» Sans confirmer ce dédain quant au palmarès lyonnais, Jean-Marc souligne le plan de carrière anti-Vert de l'international français : «» S'il reconnaît à un joueur professionnel le droit de monnayer son talent chez l'employeur le plus offrant, il trouve néanmoins que Gomis a eu le tort «. » Pas forcément le seul dans ce registre, mais contrairement à Jérémy Clément ou François Clerc , plus «» , Bafé Gomis a un physique et une personnalité trop atypiques pour rester dans le rang : «» , admet Jean-Marc. Or, quand on «» une ville où «» , explique Thomas, le pardon est impossible. Et la conclusion visiblement froide, implacable et véhémente : «