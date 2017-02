Pancaro : « Qui n’est pas en bons termes avec Ancelotti ? »

Aujourd’hui reconverti entraîneur, Giuseppe Pancaro était un excellent porteur d’eau de la Lazio d’Eriksson et du Milan d’Ancelotti. Un bon vieux joueur à l’ancienne qui revient sur sa jolie carrière.

« J’aurais aimé participer au moins à une grande compétition, mais j’ai loupé le Mondial 2002 et l’Euro 2004 sur blessures, tandis que Zoff a préféré d’autres gars en 2000. »

« Vincenzo est un coach affirmé depuis des années, tandis que Simone en est à sa première expérience à la tête d'une équipe une et il est en train de montrer ses qualités. »

Propos recueillis par Valentin Pauluzzi

Arf, c’est très compliqué, mais je dirais le Scudetto remporté avec la Lazio, parce que c’était le premier et le couronnement d’un de mes rêves de gamin. J’aurais pu citer aussi celui gagné avec le Milan en 2004, mais le premier offre toujours des émotions plus intenses.Je suis très content de ce que j’ai fait et je ne rumine pas, de toute façon, je pense que c’est naturel car, pour gagner beaucoup, il faut forcément perdre énormément. Disons que l’unique regret que je pourrais avoir est la finale de Ligue des champions 2005, le fameux Milan-Liverpool. En fait, c’est le seul trophée de club qui manque à mon palmarès.Une énorme déception après le score de 3-0 à la mi-temps, on jouait en plus nettement mieux que notre adversaire et je pensais que c’était dans la poche. Mais quand Liverpool est revenu au score, honnêtement, je me suis dit qu’on ne gagnerait plus ce match, la peur nous avait envahis, ça se ressentait.Oui, je reconnais ce rôle que j’avais, mais que l’on soit unou un grand champion, j’estime que l’approche du métier, d’un match doit être absolument identique. Il n’y a pas de différence.Et c’était vraiment un précurseur, il avait vingt ans d’avance dans sa façon d’appréhender le foot, de vouloir dominer la rencontre, mais aussi les instruments qu’il utilisait, les exercices. C’était un bon mix, une personne intelligente, équilibrée qui savait gérer le vestiaire et très au point tactiquement. Un coach à 360 degrés, un des meilleurs qui soient passés en Italie.J’avais un super rapport avec lui, mais, sincèrement, qui n’est pas en bons termes avec lui ? C’est impossible de ne pas être sur la même longueur d’onde que Carlo. C’est une personne naturelle, sincère, bien élevée, qui vous met à l’aise et vous fait confiance.Oula ! Sincèrement je ne sais pas, et je ne veux même pas choisir, car j’ai été très bien à la Lazio et au Milan, ça aurait été assurément un beau match entre deux grandes équipes.Ce n’est pas impossible, il y avait vraiment des grands joueurs à tous les postes.Non, je ne pense pas que c’était un problème, il y avait le bon effectif, on n’était pas non plus 35. Tous les postes étaient doublés, avec des gars excellents qui devaient se contenter de peu de temps de jeu, mais ça c’est normal quand vos objectifs sont très élevés.Ce n’est pas faux. Cela servait à hausser le niveau de tout le monde. Quotidiennement, et dans n’importe quel exercice, vous vous confrontiez à de grands champions. Il fallait avoir une attention maximale, car sinon, vous risquiez de faire pâle figure.Je ne crois pas en ce genre de discours, on ne peut pas faire ce type de comparaisons, chaque joueur doit être jugé par rapport à ce qu’il a réalisé à son époque. Disons que j’aurais aimé participer au moins à une grande compétition, mais j’ai loupé le Mondial 2002 et l’Euro 2004 sur blessures, tandis que Zoff a préféré d’autres gars en 2000.Giuseppe Favalli ! C’est vrai qu’on nous confondait souvent. Un joueur qui a fait l’histoire de la Lazio, mais aussi dans les autres équipes où il est passé. Un «» .Je ne crois pas. Avant que je joue, oui, car ce qu’on appelle «» était rare, ou alors il y en avait un, tandis que l’autre se concentrait sur le marquage individuel. Ensuite, dans les années 90, les latéraux ont appris à maîtriser les phases défensive et offensive en même temps. Après, il y a «» , comme le voulait Guardiola avec Dani Alves , mais disons que c’est une requête précise d’un coach, il s’agit d’un cas à part.C’est toujours difficile de déceler ce genre de choses, ce qui est certain, c’est qu’ils font du très bon boulot. Vincenzo est un coach affirmé depuis des années, tandis que Simone en est à sa première expérience à la tête d'une équipe une et il est en train de montrer ses qualités. Puis je suis content pour mes deux potes, deux gars bien et intelligents.Travaux en cours ! J’ai commencé en étant adjoint et ensuite entraîneur principal à la Juve Stabia et Catania. Je prends autant de plaisir à entraîner qu’à jouer. Je n’ai pas trouvé d’équipe, donc j’en profite pour étudier et me mettre à jour, et j’espère reprendre mon taf le plus vite possible.C’est une longue histoire, c’est né à Cagliari où Lulu Oliveira m’appelait comme ça. Puis, quand je suis arrivé à la Lazio, il y avait Beppe Favalli, Beppe Signori, et le premier jour, Eriksson a dit : «» , je lui ai répondu qu’il pouvait m’appeler Pippo s’il le voulait et c’est resté.J’ai toujours été quelqu’un qui a respecté les règles, mais j’étais aussi jeune, donc je n’hésitais à m’amuser, à «» . C’était super ce chant, vraiment sympathique. Je ne suis resté que deux ans au Milan, mais lesm’ont vraiment fait sentir important, je m’y suis senti apprécié.