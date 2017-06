Pamela Anderson et Adil Rami en couple ?

227

TP

Alerte à Malibu !Improbable. Si l'on en croit les informations de, Pamela Anderson serait en couple avec Adil Rami . Les deux tourtereaux se seraient rencontrés il y a quelques semaines via un ami commun et depuis leur rencontre, l'actrice aux attributs généreux multiplierait les allers-retours entre les États-Unis et l'Europe pour voir son nouveau crush. Ainsi, la semaine dernière, ils se seraient rencontrés dans un hôtel cinq étoiles à Monaco avant de savourer un dîner en tête à tête échangeant «» ...À quand la révélation de l'idylle entre David Hasselhoff et Marinette Pichon ?