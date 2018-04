Paludisme, le parasite du foot africain

Le paludisme est de retour en force. Pour la première fois en dix ans, le nombre de personnes atteintes par la malaria a augmenté. Une maladie qui fait du moustique l’animal le plus meurtrier au monde, mais qui est aussi un véritable fléau pour le football africain.

« Donner un carton rouge au paludisme »

Le Sénégal soutenu par Messi

Par Robin Richardot

Propos de Maelle Ba recueillis par RR

Le temps d’un match de foot, le paludisme aura fait quatre-vingt-dix victimes en moyenne. Et si les progrès contre la maladie étaient notoires ces dernières années, le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé vient tacler l’optimisme naissant. Pour la première fois en dix ans, le nombre de cas de paludisme a augmenté en 2016 alors qu’il était en baisse depuis 2012. Ce sont en tout 216 millions de personnes qui ont été touchées par la maladie pour environ 445 000 morts. La plupart des cas concernent l’Afrique (90%). Forcément, le football africain se retrouve en première ligne pour lutter contre la maladie. «» , avançait Leodegar Tenga, membre exécutif de la Confédération africaine de football et président de la Fédération tanzanienne de football, avant la Coupe d’Afrique des nations en 2012. Depuis, le paludisme joue la prolongation, et le match contre la maladie est encore loin d’être gagné.La tête de Didier Drogba s’affiche un peu partout sur les campagnes de lutte contre la maladie. «» , raconte la tête de gondole de l’initiative « Unis contre le paludisme » . Et sur ce sujet, l’idole ivoirienne n’hésite pas à troquer sa tenue de joueur contre celle d’arbitre : «» Maelle Ba partage le même espoir. Cela fait bientôt cinq ans qu’elle travaille en tant que chargée de projets pour, une organisation à but non lucratif basée à Dakar. Son objectif est de mettre en œuvre des campagnes visant à améliorer la santé publique sur le continent africain. Et utiliser le football tombait sous le sens. «, explique la jeune femme de 29 ans.À la veille de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud - la première sur le sol africain -, la campagne « Unis contre le paludisme » peut compter sur des grands noms du continent. «, retrace Maelle Ba.» Chaque Coupe d’Afrique des nations est ensuite une opportunité pour remettre cette initiative au goût du jour. Installée à Paris après quatre ans passés au Sénégal , Maelle Ba se permet de rêver plus grand. «, s’enthousiasme-t-elle.Le Sénégal a pu compter sur un soutien de taille : Lionel Messi . Lancée en 2015 et financée par Aspire Academy et la Fondation Leo Messi, la campagne «» a été mise en œuvre par Speak Up Africa et le Programme national de lutte contre le paludisme. Il s’agit surtout de sensibiliser les populations à dormir sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action. Dès 2011, l’entreprise Vestegaard Frandsen avait confectionné pour des villages en Côte d’Ivoire des moustiquaires spécialement décorées avec l’image de Didier Drogba et l’écusson de Chelsea . Les enfants sénégalais, eux, pourront dormir sous la protection de Lionel Messi . «» , se félicite Maelle Ba. En tout, la campagne «» aura réussi à toucher près de deux millions de personnes au Sénégal , qui compte quinze millions d’habitants.Mais Speak Up Africa ne veut surtout pas se reposer sur ses lauriers. Et la recrudescence des cas de paludisme montre que l’organisation a bien raison. Il en va de l’avenir du football africain. «, regrette Maelle Ba.» Et maintenant que Didier Drogba et Samuel Eto’o sont à la retraite, l’organisation recherche de nouvelles figures de proue. Mais la chargée de projets reconnaît que Speak Up Africa n’a «» . Avant de conclure : «» L’appel est lancé.