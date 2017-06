Palmieri snobe le SM Caen

5

Ça se corse pour Palmieri.Son transfert à Caen semblait entendu depuis plusieurs jours, Julian Palmieri allait s'engager deux ans plus une année en bonus au Stade Malherbe. Et bien non. Le défenseur corse de trente ans s'est vexé face à la lenteur de réponse des Normands, et a donc décidé de ne pas rejoindre Caen. La fierté corse.Une information confirmée par le joueur à: «» Un retour qui devrait être temporaire. Avec un an de contrat, le défenseur va quitter le LOSC cet été, surtout qu'il n'entre pas dans les plans de la nouvelle équipe. Dommage, une cohabitation Bielsa-Palmieri aurait pu être explosive.