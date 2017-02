Palmieri, LV1 français

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Défait samedi dernier à domicile par Angers (1-2), le navire lillois tient davantage de la coque de noix que du paquebot rutilant.Dans un entretien accordé à la, Julian Palmieri en a profité pour faire le point sur la situation des Dogues et le mercato colossal qu'a vécu le club nordiste. Pas habitué à étaler ses connaissances en maths, le défenseur corse reconnaît cependant qu'avec six recrues de six pays parlant quatre langues différentes, l'unité du vestiaire risque d'en prendre un coup : «Le Corse se veut réaliste quant à l'objectif de fin de saison : «» , a asséné le défenseur avec tout le franc-parler qu'on lui connaît.Avec un soutien pareil, Patrick Collot peut dormir tranquille.