Palmieri est furieux sur Twitter

1

Antoine,garçon,Si quand tu m appel je repond Pas,il y a une raison,Donc Pas la peine d écrire des connerie sur les mois de salaire...Sur ce. pic.twitter.com/eSW2n06ZZT — Julian Palmieri (@jpalmieri_15) 16 juin 2017

Sylvain Opair attention ...Ça fait DEux fois que je te reprend arrete d écrire des conneries Sur Ton torche cul... — Julian Palmieri (@jpalmieri_15) 16 juin 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Palmieri est Furiani.Le sang chaud, Julian Palmieri ne l'a pas perdu en quittant l'Île de Beauté. En effet, le joueur du LOSC n'hésite jamais à se lâcher sur son compte Twitter. Mais ce vendredi, l'homme de 30 ans a mis la barre très haut.Le natif de Lyon est en mauvais terme avec deux journalistes, Antoine Martin et Sylvain Opair, et leur a demandé individuellement de se taire, concrètement. Pour cause, les deux hommes n'auraient pas diffusé de bonnes informations. Et ça, Julian ne le supporte pas. Attention c'est violent.Il a l'accent corse, même à l'écrit.