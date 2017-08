Pallotta menace de quitter la Roma

AH

James Pallotta tire à vue.Quelques jours après avoir allumé le Milan AC, qui «» , le président et actionnaire de la Roma s'en est pris frontalement à la municipalité de Rome. Soucieux de construire un grand stade pour refonder le modèle économique de la Louve, Pallotta en a raz-le-bol de la lenteur des négociations entamées depuis plusieurs mois.Le boss de l'AS Roma a donc mis un gros coup de pression à la ville dans une interview au: «» Sous-entendu : laissez-moi faire ou je me casse. Un coup de com' de maître dans une ville où foot et politique sont étroitement liés.Si toutes les routes mènent à Rome, certaines permettent aussi de la quitter.