Palermo et Abbondanzieri remportent le mondial de tennis-ballon

Champions toutes catégories.La FTA, association mondiale de tennis-ballon, organisait en fin de semaine dernière sa première Coupe du monde, sur quatre jours à Santiago du Chili . Et à cette occasion, ce sont deux ex-gloires du football argentin qui ont brillé : Martín Palermo et Roberto Abbondanzieri.Le meilleur buteur de l'histoire de Boca et l'ex-portier aux 48 capes sont sortis vainqueur de la compétition, où plus de trente nations étaient représentées. Ils l'ont emporté 6-2 en finale, face à une paire française formée par les Havrais Adrien Prual et Julian Morel.Il existe donc une discipline où les Argentins gagnent encore.