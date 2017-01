Palace et Burnley passent, l'exploit de Lincoln

0

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fumigènes, envahissement du terrain... Les fans du Sincil Bank se souviendront longtemps de ce troisième tour de Cup. Leur club, Lincoln City, pensionnaire de National League (D5), a arraché sa qualification dans le temps additionnel du matchface à Ipswich Town (D2) (1-0). Le héros se nomme Nathan Arnold.Dans les autres rencontres, Crystal Palace a retourné la situation contre Bolton grâce à un doublé de Christian Benteke (2-1). Après le 0-0 au Stadium of Light, Burnley a dominé Sunderland 2-0 à domicile grâce à des réalisations de Sam Vokes et Sam Vokes. Bristol City (D2), Blackpool (D4) mais aussi Sutton United (D5) sont les autres qualifiés.Ce mercredi, il reste quatre matchs pour compléter le tableau du quatrième tour (16e de finale), à commencer par Plymouth Argyle - Liverpool , lesn'ayant pas réussi à battre l'équipe de League Two (D4) à Anfield.