Pako Ayestaran viré de Las Palmas

Deux petits mois et puis s’en va. Pako Ayestaran n’aura pas fait long feu. Débarqué en urgence en septembre, le technicien basque vient d’être remercié par Las Palmas , dix-huitième de Liga avec seulement deux victoires dans la musette. Défait mercredi soir en Coupe du roi face au Deportivo La Corogne (2-3, mais 6-4 en score cumulé), le club desvient d’aligner sept défaites en neuf matchs, toutes compétitions confondues. À son actif, le technicien de 54 ans est également détenteur du record du nombre de défaites consécutives en Liga au poste d’entraîneur, avec treize déroutes essuyées consécutivement sur les bancs de Valence et de Las Palmas Selon différents médias espagnols, l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano , Paco Jemez, tiendrait la corde pour être le successeur d’Ayestaran. En attendant un éventuel successeur, les adjoints Paquito Ortiz et Rafa Cristobal assureront l’intérim.