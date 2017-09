Paco Jémez était à Mexico lors du séisme

LG

L’histoire peut parfois prendre des airs très cyniques.Treize jours à peine après le séisme de magnitude 8,2 qui a soulevé les foules et André-Pierre Gignac , Mexico est frappée par un nouveau tremblement de terre, qui a déjà fait plus de 200 morts.Ce sont donc tous les joueurs et le staff de Cruz Azul FC, club de D1 mexicaine situé à Mexico, qui ont vécu l’épouvante de cette nouvelle catastrophe. Son entraîneur, Paco Jémez , raconte., explique l’ex-coach de Grenade et du Rayo Vallecano » , poursuit-il pour, alors qu’il se trouvait dans une salle pour préparer la rencontre de Copa MX face à América.Plus de peur que de mal pour l’ancien défenseur espagnol et ses joueurs. C’est déjà ça.