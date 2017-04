Pachuca : le gardien égalise de la tête

0

Óscar Pérez, 44 ans, vous illustre le verbe "cruzazulear" pic.twitter.com/Ckm2KvOOGj — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 30 avril 2017

@wanmarcal @JoFernandesCSC_ Olha esse vídeo o Óscar Perez fazendo o gol com o Cruz Azul https://t.co/RjmfgAujhy — José (@mltvbr1987) 30 avril 2017

44 ans et encore toute sa tête.Óscar Pérez a permis à son équipe, Pachuca, d'égaliser à la dernière minute face à Cruz Azul la nuit dernière dans le championnat mexicain. Le gardien d'un mètre soixante-douze est monté sur un corner et a claqué un joli coup de casque rageur.L'ex-international mexicain a offert un point précieux à son équipe qui pourrait se qualifier pour la phase finale du championnat. Et comme si l'histoire n'était pas assez dingue, le gardien vient de marquer là le deuxième but de sa carrière. Le premier avait également été une égalisation à la dernière minute, marqué sur le même corner, aussi de la tête, mais avec Cruz Azul cette fois-ci...Les supporters de Cruz Azul ne doivent pas encore réaliser...