Pablo Escobar se tient les parties intimes face au Chili

Felices por hacer respetar nuestra casa lo q pasa en cancha queda en la cancha. Mil disculpas si ofendí a alguien. #VamosBolivia #PEscobar10 pic.twitter.com/Cut6Oi0lhp — Pablo Escobar (@Pescobar10) 5 septembre 2017

Ce n'est pas un épisode de la saison 3 de, mais presque.Mardi soir, lors du match entre la Bolivie et le Chili , deux joueurs boliviens répondant aux noms de Pablo Escobar et Raùl Castro (!) se sont rendus protagonistes de gestes pas très Charlie.A la 78e minute, l'homonyme de l'ancien baron de la drogue colombien s'est en effet tenu les parties intimes en hurlant «» en direction du banc chilien. Il a été imité quelques instants plus tard par son coéquipiers Raul Castro Peu après le match, Escobar s’est finalement fendu d’un tweet d’excuses, dans lequel il explique que «» .