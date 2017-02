Pablo Correa soutient la candidature de Jacques Rousselot

AS Nancy Lorraine

Une banderole déployée par le Saturday FC tance le Président Rousselot, candidat à la présidence de la FFF #rmclive #ASNL pic.twitter.com/AOoTzjgC2i — Arnaud Valadon (@Arnaud_Valadon) 25 février 2017

Il y a du neuf dans le sérail politique français.Alors que l'élection du prochain président de la FFF semble gagnée d'avance pour l'actuel ponte du football français Noël Le Graët , son ancien protégé Jacques Rousselot compte vendre chèrement sa peau. Mais la candidature du président nancéien fait polémique en interne et d'aucuns s'inquiètent d'ores et déjà de la tournure que prendrait le club lorrain en cas de départ du président pour la capitale. Ce samedi, contre Toulouse, les ultras du groupe Saturday FC étaient assez explicites.Une inquiétude pas franchement partagée par l'entraîneur du club, Pablo Correa . L'Uruguayen a publiquement soutenu la candidature de Rousselot, son «» , en conférence de presse. «» D'abord le boulevard de Grenelle, ensuite la rue Saint-Honoré ? Correa a de l'espoir : «Tremblez Macron, Fillon, Hamon et Le Pen. Rousselot 2017, c'est maintenant !