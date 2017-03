Özil raconte pourquoi il n'est pas allé au Barça

1

Ce mercredi, le journala publié quelques extraits de l'autobiographie de Mesut Özil , intituléeSi le quotidien annonce des «» , le récit paru dans la presse d'une dispute avec Mourinho ressemble plus à un pétard mouillé : même pas de sang, pas de vraie baston. Özil raconte comment, à la mi-temps d'une rencontre du Real, Mourinho l'a provoqué dans le vestiaire, en lui disant que ses un-contre-un ressemblaient plus à des câlins qu'à du football, et en le traitant de lâche et de bébé, à la suite de quoi Özil est parti se doucher, laissant ses coéquipiers remonter sur le terrain. Une simple joute verbale.Dans un autre extrait, plus intéressant celui-là, le n°10 de laexplique les raisons qui l'ont poussé à signer à Madrid en 2010, alors qu'il est un fan de Barcelone : «» , raconte-t-il. Il se rend même en Catalogne après le Mondial pour négocier. Cependant, à la suite de l'absence de Pep Guardiola lors des négociations à Barcelone, il se met à «» . «» , explique Özil. Résultat des courses, il se laisse séduire par un Mourinho très convaincant et file chez l'ennemi, au Real.Qui sait, peut-être aurait-il pu jouer avec Jérémy Mathieu et Lucas Digne