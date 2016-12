Özil et la quête de soi

Donner sans jamais recevoir. Tel a toujours été le credo immuable de Mesut Özil au cours de sa carrière. Mais cette saison, sous l’impulsion d’Arsène Wenger, le meneur de jeu allemand est devenu plus égoïste et marque davantage. Et c’est Arsenal qui en récolte les fruits.

Ton prochain, tu aimeras moins

Bergkamp, le modèle à imiter ?

Par Romain Duchâteau

Propos de Dave Seager (auteur de deux ouvrages sur Arsenal : Supporting Arsenal is a Funny Old Game et Geordie Armstrong on the Wing) recueillis par RD, ceux de Mesut Özil extraits de So Foot n°108 et du site officiel d’Arsenal.

Peut-être qu’il a été divinement choisi. Peut-être que le Tout-puissant l’a pourvu de grands yeux globuleux pour toutes ces raisons. Pour toiser sans le vouloir le commun des mortels, conquérir l’espace mieux que personne et voir sans cesse plus loin que les autres. Avec son corps qui semble parfois arqué et cette impression constante d’aisance confinant à l’indolence. Mesut Özil a toujours une longueur d’avance. C’est ainsi et depuis toujours. «, exposait-il distinctement, en 2013.» Des équations qui paraissaient insolubles sur le terrain, l’Allemand en a résolu à foison. Avec un maître-mot constamment associé à son pied gauche : servir ses partenaires dans les meilleures dispositions.Un talent inné autant qu’une philosophie qu’il a poli en grandissant dans le culte de Zinédine Zidane . Comprenez un amour inconditionnel pour les roulettes, le toucher délicat et un esthétisme toujours au service des autres. «, poursuivait le meneur de jeu.» Un leitmotiv qui se traduit depuis le début de sa carrière par un total de 187 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues (5 avec Schalke, 54 avec le Werder Brême, 81 avec le Real Madrid et 48 avec Arsenal). À Londres, où il a atterri depuis 2013, l’international de laa nourri encore davantage cette réputation de livreur d’offrandes redoutable. La saison dernière, il a terminé loin devant au classement des meilleurs passeurs (19), flirtant même avec le record détenu par le roi Henry au terme de l’exercice 2002-2003 (20 passes décisives). Sauf que si Özil aime servir autrui, il marque peu (28 buts en 135 apparitions). Trop peu même au goût de certains.À l’instar de Martin Keown , figure emblématique du club londonien, qui lui a suggéré d’élargir son registre. «» , martelait-il récemment dans le Arsène Wenger , lui, l’a enjoint, au début de cette nouvelle saison, à faire gonfler ses statistiques de buteur. «, expliquait le manager alsacien en octobre dernier, après une reprise somptueuse de son poulain contre Swansea (3-2).» Sous l’impulsion profonde de son coach, lea donc entrepris et amorcé un tardif changement, à vingt-huit ans, de son style de jeu : «"Il faut que tu marques plus de dix buts cette saison. Cela doit être ton objectif, tu as les qualités pour ça."Et Tonton Arsène a vu. À huit reprises, exactement, cette saison, toutes compétitions confondues. Soit déjà le même nombre de réalisations que sur l’ensemble de l’exercice précédent. Avec notamment un triplé inscrit à l’aller contre Ludogorets (6-0, 19 octobre) en C1, avant d’assister à un chef-d’œuvre orgasmique lors du retour (2-3, 1novembre). Mais les contours esquissés de cette mue ne découlent pas exclusivement de la volonté de l’ex-. Le 4-2-3-1 mis en place depuis deux saisons – qui s’articule aussi en 4-3-3 hybride, voire en 4-4-2 – lui permet de s’épanouir et d’exprimer la plénitude de son talent. Surtout, le repositionnement d’ Alexis Sànchez à la pointe de l’attaque lui donne plus de perspectives qu’avec Giroud, lequel dévore moins les espaces et se montre moins mobile. «, éclaire Dave Seager, responsable du fanzine» Sans oublier non plus que la présence d’un double pivot avec un joueur créatif (Cazorla l’an dernier, Xhaka cette saison) derrière lui ne le contraint plus à revenir plus bas au cœur du jeu. Özil peut ainsi briller là où on l’attend. Dans les trente derniers mètres.Progressivement, les chiffres attestent de ce changement de cap. L’Allemand frappe en moyenne deux fois au but par match (1,2 fois dans la surface). C’est un début qui demande encore à s’étirer dans le temps. Mais le salut d’Arsenal passera sans doute par son meneur de jeu que d’aucuns espèrent voir se hisser à la hauteur des plus grands. «, appréciait récemment Robert Pirès , autre ancienne gloire londonienne, sur le site officiel des» Si «» fuyait les hautes altitudes, sur la terre ferme, il prenait ses responsabilités avec maestria. Et a épousé une brillante trajectoire grâce à un équilibre parfait trouvé entre altruisme et satisfaction personnelle. «» , juge Dave Seager. Continuer à donner tout en devenant plus égoïste. Pour que Mesut Özil passe lui aussi à la postérité, la quête est à ce prix.