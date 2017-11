Özil anglo-allemandes

Pas au top de sa forme ces derniers mois, Mesut Özil ne paraît actuellement indiscutable ni à Arsenal, ni au sein du onze de la sélection allemande. D’où quelques questions : l’international peut-il encore croire en un futur rayonnant en Premier League ? Quid de son avenir avec la sélection ?

Mal à l'aise et déconnecté

Direction Manchester ?

Un Mondial sur le banc ?

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il a toujours été comme ça. Avec lui, il y aura donc toujours débat. Mesut Özil se peint continuellement en esthète dont les courbes charment chaque paire d’yeux qui les contemple. Mais comme la beauté doit rester rare pour être appréciée, ses déhanchés sont destinés à ne durer qu’un laps de temps limité. Alors, l’artiste dessine ses toiles. Puis s’endort pour une période indéterminée. Pour se réveiller, afin de rappeler son talent. Avant de s’éteindre à nouveau, pour faire naître la frustration à jamais liée au plaisir. La vie et l’hibernation. Voilà les deux états possibles et successifs de l’homme, qui nourrissent les discussions d’amateurs de football dénués d’objectivité. D’un côté, les fans du joueur. Des hédonistes, en majorité. De l’autre, ses détracteurs. Des pragmatiques, souvent. Actuellement, ce sont ces derniers qui ont le dessus. Car le poète est en phase de sommeil. Depuis longtemps. Assez pour y voir quelque chose d’inquiétant ? Peut-être. Peut-être pas. À chacun son opinion. Mais assez, en tout cas, pour s’interroger sur le futur du garçon.À l’heure de retrouver l’Angleterre, son pays adoptif du moment, avec l’Allemagne, son territoire de naissance, il convient de s’arrêter une minute sur les statistiques, qui possèdent elles aussi leur part de vérité. Depuis son début de saison 2016-2017 plutôt jouissif avec Arsenal, Özil a un mal de chien à se montrer décisif. Quatre petits buts lors de l’année 2017 toutes compétitions confondues (contre neuf entre août et décembre 2016), deux minuscules passes décisives en championnat depuis le début de l’épreuve actuelle (contre 28 durant les deux exercices précédents cumulés), sept titularisations seulement en onze journées... C’est peu dire que le meneur de jeu, critiqué par bon nombre d’anciens joueurs ( Gary Neville Stefan Effenberg...), semble mal à l’aise sur le pré. À moins qu’il ne soit tout simplement déconnecté.Oh, Arsène Wenger a bien essayé de dissimuler le malaise après l’une des rares bonnes prestations du gaucher cette saison. «, s’est ainsi enflammé l’entraîneur face à la presse après la raclée infligée à Everton mi-octobre (2-5).» Sauf qu’Özil voit son contrat s’arrêter en juin prochain et pense sûrement déjà à son prochain club.Wenger le sait – l’Alsacien a jugé son départ «» en conférence de presse le mois dernier. José Mourinho également, puisque Manchester United, qui aime décidément beaucoup convoiter les milieux des équipes concurrentes (Nemanja Matić, Cesc Fàbregas...), serait à l’affût. Et même si l’ancien du Real, qui a travaillé avec leà Madrid, demanderait beaucoup (trop) d’argent (des rumeurs évoquent une prime à la signature de onze millions d’euros et un salaire aligné sur ceux de Paul Pogba et Romelu Lukaku), changer d’air pourrait faire lui faire énormément de bien. Surtout lorsque l'on est un champion du monde privé de Ligue des champions et fatigué de se battre pour des FA Cup (trois remportées depuis son arrivée en Angleterre).Et sa situation avec sa sélection qu’il retrouve cette semaine, alors ? Une chose est sûre : Joachim Löw garde confiance en son poulain de 29 ans. En témoignent ses deux titularisations consécutives (un but) en septembre dernier. «, avait également tenu à rappeler le technicien en conférence de presse lorsqu'il a dû se passer de leurs services pour cause de blessures en octobre.» C’est-à-dire pour la Coupe du monde 2018.Mais s’il fait partie intégrante des cadres du groupe – le bonhomme le fréquente depuis 2009 –, et s’il part avec une longueur d’avance sur ses concurrents, Özil ne représente plus forcément un titulaire indéboulonnable. En son absence, Thomas Müller (aujourd’hui blessé) a parfaitement fait le taf en soutien de l’attaquant, et Julian Draxler ou même İlkay Gündoğan peuvent remplir ce rôle. Et s’il le faut, Löw ne se privera pas de sacrifier une étoile jugée trop inerte pour en dessiner une brillante supplémentaire sur le maillot national.