Oxlade-Chamberlain, Wenger et Frank Sinatra

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'a pas les mêmes goûts musicaux, mais on a la même passion.DJ attitré du vestiaire d'Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain a avoué àque ce rôle n'était pas simple, car il faut tenter de mettre une musique qui plaise à tout le monde. Toujours prêt à aider ses coéquipiers, Théo Walcott propose alors l'idée de faire unepour que chaque joueur y trouve son compte, comme le raconte AOC : «Laen place, Oxlade-Chamberlain a tenu parole, et la chanson de Frank Sinatra est passée dans le vestiaire des. Même sin'est pas resté bien longtemps sur cette: «Au plus grand désespoir de Wenger, et de Laurent Koscielny