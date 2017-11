Owen revient sur son but contre l’Argentine en 1998

La Coupe du monde 98 comme si vous y étiez.Alors joueur le plus jeune à être appelé en sélection anglaise au XXsiècle à tout juste 18 ans, Michael Owen s’est fait un nom en inscrivant l’un des plus beaux buts du Mondial 98, contre l’ Argentine en huitièmes de finale (défaite anglaise aux tirs au but, après un score de 2-2).L’ancien attaquant de Manchester United , est revenu sur son match, dans les colonnes de. «(victoire 2-0 des)., concède leCe qui a pas mal dû aider pour marquer le deuxième pion des Anglais face à l’, probablement. «, se souvient-il.Et le Ballon d’or 2001, alors ?