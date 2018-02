Ovrebo revient sur la demi-finale Chelsea-Barça 2009

1

LMC

Mardi prochain, Chelsea reçoit le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions, à Stamford Bridge. L'occasion de ressortir certains dossiers enterrés dans le passé.La demi-finale de 2009 entre Chelsea et le FC Barcelone, arbitrée par Tom Henning Ovrebo, a marqué l'histoire de la Ligue des champions comme étant l'une des rencontres les plus polémiques de la compétition, avec au moins quatre penaltys non sifflés pour lesDans une interview accordée au quotidien espagnol, Ovrebo est revenu sur cet épisode sombre de sa carrière qui a coûté la qualification en finale à Chelsea : «, révèle-t-il, avant d'expliquer l'ambiance tendue qui régnait à Londres après la rencontre.(...)(le journaliste, ndlr),Ah, si seulement il y avait eu la VAR !