Ouverture du score chanceuse pour Pogba

La finale est lancée.Après dix huit minutes de jeu, Paul Pogba a mis le premier pion de la soirée avec un brin de réussite. Bien servi par Fellaini et après un contrôle orienté solide, la Français a tenté sa chance depuis une vingtaine de mètres mais sa frappe a été détournée par le genou de Sánchez. Après une trajectoire chanceuse, elle termine dans les filets d'un Onana qui avait déjà lancé son plongeon.Après tout, un but est un but, surtout en finale.