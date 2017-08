Ousmane Dembélé est officiellement barcelonais !

8

AH

La fusée Dembélé change de galaxie.Après seulement une saison au Borussia Dortmund , Ousmane Dembélé quitte déjà la Ruhr pour la Catalogne. La jeune perle française de vingt ans s'est engagée officiellement avec le FC Barcelone avec la lourde tâche de remplacer Neymar dont il récupère le numéro 11.Alors que le joueur était en grève depuis plusieurs jours, le Borussia Dortmund a fini par céder face aux avances répétées du Barça . Les Catalans ont finalement convaincu les Allemands grâce à un joli chèque de cent vingt millions d'euros, plus trente de bonus. Un montant énorme qui fait de l'ancien Rennais le deuxième joueur le plus cher du monde derrière... Neymar . Après un été pourri, le Barça retrouve la forme et bloque le Français avec une clause à 400 millions d'euros.