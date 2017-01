Ounas exclu du groupe après avoir séché le décrassage

0

CP

Avec un mot des parents ou un faux certificat médical, ce se serait peut-être mieux passé.À l'issue du match entre Toulouse et Bordeaux Adam Ounas était furieux. La raison ? Son entraîneur, Jocelyn Gourvennec , ne l'a pas fait rentrer en jeu. Alors, pour montrer son mécontentement, le milieu a décidé de sécher le décrassage collectif prévu sur la pelouse du Matmut Atlantique. Pendant de longues minutes, le staff l'a donc cherché, en vain.Une partie de cache-cache qui n'a pas plu aux dirigeants bordelais. Ce lundi, le joueur de 20 ans s'est fait taper sur les doigts. Après avoir été convoqué par Jean-Louis Triaud et Jocelyn Gourvennec, le jeune Girondin a écopé de sanctions sportives et financières. Il sera notamment exclu du groupe, ce mardi, pour la réception du PSG en demi-finale de Coupe de la Ligue., a insisté l'entraîneur.. »C'est dit.