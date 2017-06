Ounas au Napoli ?

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lorsqu'on est remplaçant à Bordeaux , s'imposer à Naples est un jeu d'enfant.Selon Adam Ounas va s'engager avec le Napoli, où il est attendu cette semaine pour passer sa visite médicale et y signer un contrat de cinq ans.Barré par Kamano et Malcolm en Gironde, le milieu offensif de vingt ans devra faire face à la concurrence de Callejon et Insigne à Naples . Dans l'opération, Bordeaux devrait récupérer une indemnité de transfert de plus de dix millions d'euros.Un choix de carrière qui devrait logiquement mener Ounas en prêt à Bursaspor dans six mois.