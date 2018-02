Oui, il y a eu un match aller avant le coup de tête de Kombouaré

Dans la mémoire collective française, le duel face au Real en quart de finale de la Coupe de l’UEFA (C3) est l’acte de naissance européen du PSG. Son premier exploit contre un grand d’Europe. Mais avant qu'un coup de tête d'Antoine Kombouaré ne fasse trembler le Parc des Princes, il a fallu se déplacer à Bernabéu. Et essuyer la Real-Politik d'un habitué de ce type de confrontation. Bref, savoir perdre pour mieux gagner.

4

Artur Jorge : « Je ne dirais pas que nous avons eu peur, mais... »

Carton rouge pour Alain Roche !

Vidéo

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

(dans la foulée, Michel marquera le but du 3-1 pour le Real, ndlr),» Patrick Colleter résume parfaitement l'impression dominante après ce déplacement dans l'antre des, en ce 2 mars 1993. «, se souvient pour sa part Amar, alors tout jeune abonné de 19 ans de la tribune Auteuil (le Virage n'existe pas encore),Une autre époque, un autre football, une Europe où il était encore possible pour l'Étoile rouge de Belgrade de décrocher une C1, contre l' Olympique de Marseille . Une gueule de bois dont tout le monde ne se remet pas encore tout à fait dans l'Hexagone. «» , ironise Amar, encore amusé. Le niveau s'avère donc alors infiniment moins uniforme et lessur les rangs plus nombreux qu'aujourd'hui. «, continue Amar,» D'autant que le PSG n'est pas véritablement un habitué des coupes d'Europe, et ce sont surtout les clubs italiens qui font trembler en général le Real. Ce voyage dans la capitale espagnole s'apparente presque à faire ses classes pour le jeune club parisien, y compris pour ses ultras. «, précise Amar., replace Patrick Colleter,» Pour tout avouer, même s'il ne le sait pas encore, l'effectif entraîné par le taiseux Arthur Jorge n'a pas de raison de rougir face à son adversaire. Habillé de son beau maillot bleu au sponsor Commodore, le PSG a des arguments : son attaque est animée par un homme qui sera un jour président du Liberia , ainsi que David Ginola, qui n'entretient pas encore de relation d'inimitié avec Gérard Houllier ; derrière, Alain Roche, joueur de l'année 1992 en France , a la mission de museler Ivan Zamorano, qui n'a pas le prestige des mythiques Ferenc Puskás et Raymond Kopa . Cependant, le football français vit encore au rythme de son éternel complexe d'infériorité. À la fin de la rencontre, c'est encore cette explication que sort Artur Jorge : «En attendant la vérité du terrain, les Parisiens découvrent sur place une tout autre atmosphère, fort éloignée de la tranquille routine de la D1. «, soupire Amar. On a été contrôlés par les policiers sur le Tarmac.L'arrivé au stade déçoit néanmoins un peu les visiteurs. «décrit Giscard, figure du Kop of Boulogne surnommé de la sorte pour avoir porté le masque de l'ancien président remettant la Coupe de France aux Parisiens.» Cela dit, les 55 000 spectateurs dans les gradins ce soir-là sont plus nombreux qu'un Parc bondé.Le match virera de son côté à la douche écossaise. La première mi-temps tourne à la leçon. Butragueño (1-0, 30) et Zamorano (2-0, 36) semblent sonner le glas des ambitions des jeunes parvenus parisiens. Mais David Ginola démontre le potentiel des. D'une tête à la 49, il retourne le rapport de force (2-1). Après une chevauchée folle, Patrick Colleter rate alors son fameux face-à-face qui aurait enfoncé le clou de l'orgueil du Real à la 88minute. Sur le contre, Alain Roche détourne sur sa ligne et de la main une frappe de Zamorano. Carton rouge. Le penalty de Michel est dévié par Bernard Lama sur sa barre, mais le futur entraîneur de l'OM se jette comme un mort de faim et signe le but du 3-1. Retour au bus et à l'avion.Supporters et joueurs sortent avec un sentiment mitigé. «, conclut Patrick Colleter,» Il ne faudra donc pas s'alarmer si le PSG s'incline 3-1 mercredi soir à Santiago- Bernabé u. Il suffira simplement d'attendre le match retour et de savoir qui sera prêt à jouer le rôle d'Antoine Kombouaré.