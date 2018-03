Oui à la fessée dans le foot !

Le 8 juillet 2014, le Brésil était giflé cul nul chez lui, en demi-finales de sa Coupe du monde, face à l'Allemagne (1-7). Depuis, des mouvements internationaux visent à faire interdire la fessée. Voilà pourquoi il faut lutter pour que ça n'atteigne pas le foot.

28

Que serait le monde sans gifle ?

« Prendre une petite fessée, c'est bien »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Un drôle de voyage dans le temps, un retour dans le passé au milieu d’une capsule où, pour qu’il n’y ait pas de méprise, Justin Timberlake n’est pas invité, sonn’étant pas glissé dans la. Ici, le commandant de bord est plutôt un ancien apprenti tapissier-décorateur : Lothar Matthäus , évidemment. Souvenons-nous : Belo Horizonte, un 8 juillet, en 2014, le. Un truc difficile à expliquer, à comprendre, à planter dans la réalité d’un sport qui, par essence, aime à basculer dans l’irréel. Le foot est une scène pour illusionnistes : ce soir-là, on a simplement vu une machine froide marcher sur l'histoire, un ensemble collectif imbibé par sa recherche de verticalité, une chorégraphie parfaitement maîtrisée, une ode à la synchronisation des mouvements individuels pour le bien commun. Mais en face, qui y avait-il ? Des hommes en miettes, rien d’autre, et la transformation d’un essai émotionnel entrevu après la victoire aux tirs au but en huitième de finale d’une Coupe du monde organisée à la maison face au Chili . Matthaüs, toujours : «» Et elle a été effrayée. La suite est connue : le 8 juillet 2014, le Brésil a été planté dans ses prières par l’Allemagne (1-7) en demi-finales de sa Coupe du monde. Ou comment, à trop vouloir bien faire, se vider en étant notamment mené 5-0 à domicile en vingt-neuf minutes. La fessée ultime, vive la fessée !C’était il y a maintenant près de quatre ans : un gouffre en football. Reste le souvenir des larmes, de la honte, des regards qui fuient – une victoire lors d’une finale olympique ne pouvant totalement constituer une revanche –, de ce qui constitue probablement le plus gros crash de l’histoire du foot, le second de l’histoire du foot brésilien après lede 1950. Reste aussi l’une des huiles essentielles de ce bordel : la gifle, la vraie, un truc qu’il faut préserver à l’heure où des marionnettes d’État, qui n’ont jamais foutu les pieds dans un stade, rêvent de la rayer de la carte, et ce, alors que l’ Allemagne et le Brésil se retrouvent pour la première fois depuis le drame, mardi soir, à Berlin.Mais que serait la France sans Séville, sans Knysna, sans la Bulgarie, sans Reuven Atar, sans Pape Boupa Diop, sans Céline Tran (qui apprend aujourd’hui l’enluminure médiévale lors de retraites dans des monastères...) ? Que serait le monde sans gifle ? Un univers sans apprentissage, sans correction, sans ordre. Et «» selon un penseur à barbe fournie. Le foot, aussi, a eu ses claques : Belo Horizonte en est la plus belle – Dado Pršo est également l’auteur d’une autre jolie, mais c’est une autre histoire plus franco-française – et il convient de regarder comment le Brésil s’en est relevé. La rencontre du soir à Berlin devrait permettre de mesurer le chemin parcouru et les récoltes d’une purge à la mesure de la force de la baffe.Néanmoins, la France, toujours elle, voudrait faire bouger les choses : fin février, un nouvel amendement a été déposé par vingt-neuf députés de différents bords pour interdire pour de bon les «» . L’idée serait que l’éducation se fasse en dehors de toutes violences physiques et psychiques, certains élus dénonçant un «» trop violent sur les gosses de la société. C’est triste, si l’on transpose ça au foot, car une équipe se construit, aussi, dans la branlée, dans l’humiliation, dans la leçon reçue. Ce Brésil en est la preuve et l’Allemagne, elle-même, a été rabaissée en d’autres temps, sur d’autres terrains (le traité de Versailles, tout ça...). Alors, il faut lutter pour que la fessée reste dans le foot, car si elle a quelque chose de terrible à vivre, elle peut aussi être jouissive et terreau d’apprentissage. Dans sa chronique consécutive à la défaite des Bleus face à la Colombie, Bixente Lizararu l’a d’ailleurs rappelé : «» L’histoire du foot brésilien l’a déjà prouvé, lenourrissant le sacre de 1958, non ? Ainsi, gloire aux fesses rouges.