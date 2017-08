Où présenter Neymar ?

Neymar au PSG, c’est fait. Ou presque. Dans cette folie, payer 222 millions d’euros la clause libératoire et s’envoyer sur un salaire indécent ne semblent pas être les choses les plus compliquées du dossier. Reste la question ultime : où présenter le plus gros transfert du football mondial ?

Par Mathieu Faure

C’est le plus classique et le plus parlant. La grande dame est sur le blason du club. Présenter le Brésilien dessous, dessus, devant, aurait un vrai sens. Des jongles, un sourire, et un repas au « Jules Verne » , le restaurant en hauteur, et voilà. Voir Neymar collé à la dame de fer aurait un impact immense, surtout pour QSI, très à cheval sur l’image. Au pire, on peut tenter une folie comme faire dudepuis le dernier étage.La plus belle avenue du monde a de la gueule. Pour faire les choses bien, on part sur le principe du clip de Fianso. On bloque toute la circulation de manière spontanée et on présente le Brésilien avec une sono décapante. Là, dans une folie à la fois organisée et bordélique, Neymar s’amuse à faire des crochets avec l’Arc de Triomphe dans le dos et prend même le rond-point de l’Étoile en Vélib’. Sans les mains. Les images font le tour du monde, Anne Hidalgo y va de son tweet, Paris est prêt pour les JO de 2024.Histoire de faire dans l’Espagne jusqu’au bout, le PSG présente son joueur comme les grands de Liga. Au stade. En public. Un jour où le PSG ne joue pas. On ouvre les portes au peuple et on demande à Neymar de faire l’otarie sur la pelouse avec le maillot sur le dos. Bref, c’est bon enfant et l’acoustique du Parc fait le reste. Au pire, on se sert de PSG-Amiens, samedi, pour présenter le phénomène. Parfait pour voir Neymar et Mathieu Bodmer en même temps sur le pré.Pas besoin d’organiser grand-chose. On lâche Neymar en plein Barbès et on observe la folie humaine opérer. On peut osciller, niveau ambiance, entre une victoire de l’Algérie en Coupe du monde et le carnaval de Rio en terme d’ambiance. À cela, on rajoute des torches, des pétards, des mecs qui font coucou à leur meuf devant la caméra et le type qui montre son Big Mac à l’antenne, bref, la jungle.Vue panoramique parfaite sur Paris, les touristes, les dessinateurs qui font des croquis du Brésilien et le Sacré Coeur en fond d'écran. Au pire, le garçon peut même emprunter le funiculaire. Le guide du routard sous le bras.Ligne 9, Porte de Montreuil, devant l’immeuble de la CGT, Neymar balance son Pass Navigo zone 1-2-3 et sort devant le centre commercial La Grande Porte, direction les puces de Montreuil, juste au-dessus du périph'. L’homme le plus cher de la planète football se mêle à la foule et filme son arrivée avec une GoPro sur le torse. La séquence fait un carton sur YouTube et la publicité fait un tabac en placement de produit.Pour faire patienter les départs en vacances et les trains qui n’arrivent jamais à l’heure, Neymar prend possession de la gare et s’offre une séquence culte avec Guillaume Pépy, le patron de la SNCF. Les gens n’arriveront jamais à l’heure mais auront vu le Brésilien en chair et en os.Au lieu d’amener les gens à Neymar, le PSG amène Neymar au peuple. Le club de la capitale privatise une péniche ou un bateau-mouche, installe un faux gazon dessus et balade son joyau sur la Seine. Simple et funky. L’esprit funky.Parce que le PSG est aussi un club royal, le Brésilien fait sa première apparition publique dans la galerie des Glaces. Visuellement, c’est parfait. Pour la première séquence photo, les jardins du roi. Le roi est mort, vive le roi. Pour rentrer, il privatise le RER C.« Retour aux pyramides » des X-Men en fond sonore, un son et lumière dignes de Jean-Michel Jarre et on balance le joueur sous fond de feux d’artifice à la nuit tombée. Un Urban Peace 2.0Après tout, on a déjà vu des gens faire la queue pour un Whopper...