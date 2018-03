Ottmar Hitzfeld aurait pu se rasseoir sur le banc du BvB

1

JD

L'anti Jupp Heynckes Retraité des bancs de touche depuis 2014 et six ans passés avec la Suisse Ottmar Hitzfeld aurait pu faire son come-back en décembre dernier au sein d'un club qu'il connaît plutôt bien : le Borussia Dortmund . Le technicien helvète, aujourd'hui âgé de soixante-neuf ans, était en effet pressenti pour prendre la succession de Peter Bosz , limogé à la fin de l'année dernière., confirme-t-il au» Promesse tenue, puisque c'est finalement Peter Stöger qui a décroché la timbale.En même temps, quand on a quitté un club sur une victoire en Ligue des champions, on peut comprendre l'envie de rester sur une bonne note.