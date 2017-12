Otamendi, mercé

Buteur décisif contre United dans un derby qui sonne probablement la fin du suspense tout en haut du championnat, Nicolás Otamendi a encore rapporté des points à Manchester City. Paradoxal, car celui qui a parfois été considéré comme le maillon faible des Sky Blues par le passé est loin de se montrer intraitable derrière.

Beaucoup de buts, trop d'erreurs

Le meilleur est à venir

Par Florian Cadu

Franchement, qui aurait pu le prédire ? Qui aurait pu anticiper que l’homme le plus décisif du derby mancunien, qui mettait aux prises les deux premiers du championnat, serait un arrière central ? Qui aurait pu penser qu’il s’agirait de Nicolás Otamendi , cette brute épaisse qui représente sans doute l’élément de l’effectif de City incarnant le moins le style de jeu de Pep Guardiola ? Pourtant, c’est bien l’Argentin qui a signé la décision finale d’un duel instable penchant nettement en faveur du leader. En se jetant dans la surface pour que son pied catapulte la sphère dans les filets du malheureux David De Gea , le défenseur a concrétisé la nette domination des siens un peu avant l’heure de jeu. Et ravi les supporters citizens, qui commencent à aduler leur Sud-Américain.C’est que ce dernier, dont la pression exercée sur Romelu Lukaku a également permis l’ouverture du score de David Silva , enchaine les pions ces derniers temps. Avant de planter contre MU, le Monsieur avait déjà frappé le week-end dernier (face à West Ham ), durant le mois d’octobre (devant Burnley ) et celui de septembre (à Watford ). Quatre buts en quinze titularisations de Premier League, donc (en omettant son tremblement de filet à Naples en Ligue des Champions) : Otamendi présente des statistiques plus qu’intéressantes au regard de son poste. Mais, comme souvent avec lui, il y a un mais.Longtemps considéré comme le maillon faible deses dernières saisons (pas toujours à juste titre, d’ailleurs), l’ancien de Valence n’est franchement pas irréprochable quand il se situe dans sa propre zone de vérité. Prenons en exemple le choc de ce dimanche entre les deux Manchester, où deux actions démontrent par A+B que l’ex de Porto n’a pas encore zappé ses moments d’absence. Juste avant l’égalisation de Marcus Rashford , le bonhomme est totalement dépassé dans les airs et, trop court, se trouve dans l’incapacité d’intervenir. En fin de partie, c’est Ander Herrera qui croit profiter d’une petite bévue de Nicolás, dont la faute (évidente ?) sur le milieu de terrain aurait dû être sanctionnée d’un penalty.Voilà tout le paradoxe d’un type aux qualités indiscutables qui semble préférer régaler devant qu’assurer derrière. Souvent énorme lorsqu’il faut aller au duel et réel soldat d’un collectif qui a besoin de ce genre de grande gueule, Otamendi a véritablement progressé avec Pep Guardiola – notamment au niveau de la relance –. N’empêche qu’il oublie parfois que défendre est aussi une affaire de concentration. Sans oublier qu’il pêche toujours face aux profils petits et rapides. «, a déjà défendu l’entraîneur face à la presse en novembre.» Surtout quand il se retrouve à la place de l’avant-centre.