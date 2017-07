Osmani : « C’était un signe de respect envers ma religion »

À 29 ans, Florent Osmani a réussi un double exploit : faire parler du championnat macédonien et rester dans un club moins de vingt jours. Une performance peu banale provoquée par l'écusson du FK Skopje, son ancien nouveau club. De confession musulmane, le joueur cachait en effet la croix catholique du logo quand il entrait sur le terrain. Entretien sans salade.

1

« Avant de signer au FK Skopje, je savais que leur écusson comportait une croix catholique. Mais bon, je me suis dit que je la cacherai et voilà. »

« Les grandes équipes européennes respectent leurs joueurs musulmans, et je pense qu’ici, dans les Balkans, la situation est un peu plus compliquée. »

« Je ne peux pas donner une bonne raison de regarder le championnat macédonien, objectivement. Ne vous faites pas de mal, regardez la Ligue 1, c’est bien mieux »

Propos recueillis par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En fait, entre ma signature et ma résiliation anticipée, je suis resté au total vingt jours au FK Skopje. De ce club, je ne retiendrai que des mauvais souvenirs à cause des jours difficiles que j’ai vécus. L’entraineur me voyait comme un monstre. Je suis soulagé d’être parti.J’ai quitté le FK Skopje parce que je suis musulman. En fait, l’écusson du club comporte une croix catholique que je ne pouvais afficher sur moi, donc je la cachais. Mais le directeur sportif et le président n’ont pas accepté ma décision, donc j’ai décidé de partir dans un club où je pourrais jouer librement selon mes convictions. Le club et moi nous sommes entendus pour résilier le contrat.J’ai caché cette croix parce que mes croyances musulmanes ne me permettent pas d’afficher des icônes chrétiennes sur mon maillot. Je l’ai fait par convictions personnelles, pas pour choquer.Je la recouvrais d’une fine couche de plâtre.Au final, je n’ai joué que trois matchs avec le club. Mais à chacune de ces rencontres, amicales en plus, la croix était cachée sur mon maillot. Et seulement la croix, pas l’écusson !Mes coéquipiers ont été compréhensifs et ne m’ont fait aucun reproche. Au contraire, certains joueurs m’ont même soutenu et encouragé. C’est la direction du club qui n’était pas d’accord.Si, je savais que l'écusson comportait une croix catholique avant de signer au FK Skopje. Mais l’opportunité d’y jouer était intéressante, donc je me suis dit que je cacherai cette croix et voilà. Je ne pensais pas que ça deviendrait un si gros problème. Mais quand j’ai vu les réactions du président et des entraîneurs, j’ai commencé à réaliser. Ça a pris des proportions auxquelles je ne m’attendais pas du tout.Il n’y a aucune honte ! Je ne me sens pas mal à cause de mon geste. Au contraire, c’était un signe de respect envers ma religion, pas d’irrespect envers les catholiques ou le club. Je ne suis pas un fanatique ou un extrémiste. Pas du tout. Je respecte juste ma religion, c’est tout.Avec le recul, j’imagine bien que certains supporters ont pu être blessés parce que je cachais une partie de l’écusson. Mais honnêtement, je pense que la majorité me comprend et sait que je n’ai pas voulu cacher l’écusson du club, mais seulement un symbole.À mon avis, le Real Madrid l’a enlevée parce que les gens en Europe respectent davantage les autres religions. Les grandes équipes européennes respectent leurs joueurs musulmans, et je pense qu’ici, dans les Balkans, la situation est un peu plus compliquée.Dans les Balkans, la mentalité est différente. Le racisme et le nationalisme sont beaucoup plus présents, beaucoup plus forts. En Europe de l'ouest, les gens respectent bien plus les religions et les autres, notamment en Allemagne, en France, en Suisse ou en Italie. Ici, c’est plus compliqué.Je suis libre donc je cherche à droite à gauche. J’ai déjà quelques contacts avec d’autres équipes, j’attends encore quelques jours mais je vais trouver un nouveau challenge. Je n’ai aucun doute.Si jamais je ne trouve pas de nouvelle équipe, je ne sais pas ce que je vais faire. Je me vois bien chauffeur de taxi. J’ai pris l’habitude de voyager. (