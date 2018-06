Tabárez, l'Uruguay au corps

En Russie, Óscar « El Maestro » Tabárez, 71 ans, dispute sa troisième Coupe du monde à la tête de la Celeste. Voilà douze ans que l’ancien maître d’école a amorcé le retour de l’Uruguay sur le devant de la scène mondiale. Et si c’était lui, le plus grand sélectionneur moderne ?

Il y a les conférences de presse de Didier Deschamps , et il y a celles d’Óscar Tabárez. Avant d’aborder le deuxième match de poules du groupe A entre l’Uruguay et l’Arabie saoudite, la semaine dernière, un journaliste a interrogé le sélectionneur de laau sujet d’une vidéo devenue virale en Uruguay. On y voit des écoliers uruguayens regarder la fin du premier match contre l’Égypte depuis leur salle de classe, debout, en train d’agiter des drapeaux et de pousser derrière leur sélection... puis, au moment où José Maria Giménez marque le but de la victoire, tout ce petit monde déboule dans la cour de récréation en criant de joie. Un journaliste a donc demandé à Tabárez ce qu’il a ressenti en voyant cette vidéo. Et la réponse du sélectionneur a duré six minutes. Six minutes pendant lesquelles lea disserté avec passion sur le «» qui lui est cher, retrouvé depuis quelques années par l’Uruguay., pose Tabárez.(...)Flash-back en mai 2006. Quand l’ancien maître d’école prend la tête de la sélection, les deux titres olympiques consécutifs (1924 et 1928) et les deux Coupe du monde (1930 et 1950) remportés par l’Uruguay semblent très loin. Lan'est pas qualifiée pour le Mondial en Allemagne, les résultats ne sont pas mieux chez les jeunes. Tabárez veut réaliser une révolution culturelle à tous les étages du football uruguayen. Alors, avant son premier match contre l’Irlande,réunit l’ensemble de ses joueurs avec deux maîtres-mots : adhésion et engagement. «» , déclare-t-il à ses troupes, comme le rapportera Diego Lugano, son capitaine pendant huit ans, dans un long article consacré à la renaissance de la, paru dans leécrit par les joueurs.Douze ans plus tard, l’Uruguay est qualifié en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois d'affilée – avant d'affronter la Russie pour la première place du groupe, ce lundi à Samara. Sur l’échiquier du football mondial, laressemble à l’Atlético de Madrid dans les compétitions de clubs. Elle a battu l’Égypte et l’Arabie saoudite à chaque fois 1-0, sans développer un jeu pétillant, mais toujours avec adhésion et engagement. «, résumait Lugano, le capitaine retraité international depuis 2014.» Et maintenant, quelle sélection aurait envie de croiser la route de l’Uruguay en Russie, sous prétexte qu’elle n’a marqué que deux buts en deux matchs face à l’Égypte et l’Arabie saoudite ? Personne.À l’heure où les sélectionneurs des grandes nations sont remis en cause à chaque grande compétition (seul Joachim Löw réussit à durer aussi longtemps), à l’heure où l’Espagne et l’Allemagne, deux des favoris du Mondial, ne sont pas passés loin de la correctionnelle, à l’heure où un Jorge Sampaoli n’arrive pas à trouver l’alchimie avec Messi, Agüero, Dybala, etc. : le travail d’Óscar Tabárez depuis douze ans mérite d’être souligné, tant les générations passent et l'homme inspire toujours une légitimité immense auprès de son groupe.Atteint d’une neuropathie depuis plusieurs années, à 71 ans, Tabárez doit désormais s’appuyer sur une béquille pour donner ses consignes au bord de touche et il se déplace à la ville en fauteuil électrique. Mais le vieux monsieur ne lâche pas l’affaire : «» Pourquoi ? Parce que comme il l’a dit au bout de son monologue de six minutes avant la victoire face à l’Arabie saoudite, Tabárez a envie d’ouvrir sa boîte aux lettres en rentrant à la maison : «