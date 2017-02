Oscar marque son premier but chinois

0

Arrivé à Chelsea en 2012, à l'âge de 18 ans, Oscar a décidé de découvrir un nouveau championnat, cet hiver, après cinq ans et demi passés du côté de Londres.Et le jeune Brésilien a, comme beaucoup, répondu aux sirènes de la nouvelle destination à la mode chez les footballeurs : la Chine . Et le Shanghai SIPG, plus précisément, qui a dépensé plus de 60 millions d'euros pour s'offrir le jeune prodige brésilien.Mais le milieu de terrain n'est pas qu'en Chine pour palper de la tune (son salaire est estimé à 25 millions d'euros par an), comme en témoigne son premier but officiel inscrit avec ses nouvelles couleurs, ce mardi soir, face au club thaïlandais de Sukhothai. Une rencontre comptant pour les playoffs de la Ligue des Champions asiatique que l'ancien Blues et ses coéquipiers ont remporté haut la main, 3-0.Comme quoi, il y a bien un intérêt sportif derrière tout ça.