Óscar García, oral réussi

En arrivant au Parc des Princes vendredi soir, l’entraîneur stéphanois n’avait qu’un objectif : apprendre. Tout simplement car il savait que son groupe, victorieux lors de ses trois premières sorties de la saison, n’avait « rien à perdre et tout à gagner » . Résultat, si les Verts ont ramené une défaite sévère (0-3) de Paris, les voilà avec des premières certitudes solides.

« Ce soir, je suis fier »

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes

Cette fois encore, certains ne garderont que les paillettes laissées au milieu d’une arène transformée, une nouvelle fois vendredi soir, en vitrine opaque. Le Parc en a pris plein les yeux, il a vu Stephen Curry donner le coup d’envoi, il a vu le PSG s’imposer largement (3-0), il a vu Cavani s’offrir un doublé et revenir – déjà – à hauteur de Falcao au classement des buteurs et c’est déjà pas mal, même si on reviendra pour les finitions. Et si, finalement, l’important était ailleurs ? Et si, l’espace d’une soirée, les sourires se cachaient avant tout dans les entrailles d’une victime qui savait qu’elle repartirait de Paris dans cet état ? Personne ne peut se satisfaire d’une défaite, le football n’est pas fait pour ça et Óscar García le sait bien. Le premier jour, le natif de Sabadell n’avait pour autant pas caché qu’il faudrait être patient, tout en fixant une ligne directrice simple à ses hommes, soit «» . «, complétait-il lors de son arrivée à Saint-Étienne en juin dernier.(...)» Il faut aujourd’hui se le dire : le chantier stéphanois avance bien et même un petit peu plus, puisque avant de venir à Paris vendredi, l’ ASSE avait empilé trois victoires en trois matchs, tout ça sans le moindre but encaissé. Puis, au Parc, les Verts sont tombés (0-3), mais oublions le résultat, pour cette fois, et retenons la manière.Cette semaine, Óscar García avait été clair : «» Et au Parc, comme face à Nice et Amiens notamment, on a eu la confirmation qu’il ne reste plus grand-chose de l’ ASSE laissée dans un état alternatif par Galtier au printemps dernier. Car face au PSG , malgré l’installation d’une défense à cinq, les Verts ont joué, ont bousculé l’équilibre parisien, ont notamment rayonné par l’impact du milieu Dabo-Selnæs-Maïga et aurait pu espérer bien plus avec une touche de réalisme supplémentaire, notamment en première période où la belle promesse Bamba a buté sur Areola. «, a expliqué l’entraîneur espagnol vendredi soir, après la rencontre.» La principale information de cette soirée est sans aucun doute là : à Paris, ce groupe a appris et on retiendra peut-être plus que tout la performance d’un Bryan Dabo qui vit aujourd’hui «» . L’important n’est pas la chute, c’est avant tout l’atterrissage. Et celui-ci donne de l’espoir.