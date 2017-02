Osasuna, la faute de Sirigu ?

Recueilli par Osasuna, dernier de Liga, après six mois de souffrance à Séville, l’Italien s’est fourré dans un plan censé le remettre sur le droit chemin. Qui ressemble plus à un carrefour entre Rome, Paris et l’oubli.

Les trois buts encaissés lors du derby de Pampelune font partie de la thérapie. Dimanche dernier face aux voisins de la Real Sociedad (2-3), Salvatore Sirigu étrennait sa nouvelle tunique avec les. Quatre-vingt dix minutes passées dans une surface de réparation plutôt que sur la touche, voilà le traitement proposé à l’Italien par Osasuna , qui signifie «» en basque, au moment de le faire venir en prêt jusqu’à la fin de la saison. Retrouver une place de titulaire, le plaisir de jouer et de l’estime, tout ce dont a besoin le gardien italien après avoir été désavoué à Paris et ignoré à Séville. Le choix d’ Osasuna peut paraître risqué, car le club est tout aussi mal en point : lanterne rouge de Liga avec seulement dix petits points en 21 journées. Bref, un hôpital qui a besoin de charité.C’est donc en espérant que leur collaboration serve les intérêts de chacun que Sirigu et les Navarrais se sont trouvés en bons compagnons de galère. «, a expliqué le portier lors de sa présentation officielle.» . En arrivant en août dernier à Séville , les promesses des décideurs andalous n’étaient pas si dissonantes de ce qu’on lui propose aujourd’hui dans le nord de l’ Espagne . Sauf qu’elles ne se sont pas traduites en actes. Prétendant à une place de n°1 ou au moins à respecter une alternance équitable avec Sergio Rico , Sirigu a vite compris qu’il serait cantonné à un rôle de doublure. «» , rappelait l’intéressé en conférence de presse avant de reconnaître que «[qu’il]» . Au bout du compte, le Sarde n’a été utilisé qu’à trois reprises avec les: une apparition en Coupe du Roi et deux en championnat. Contre Bilbao, il n’a même pas terminé le match, expulsé pour un vilain coup de coude dans le dos d’ Aritz Aduriz , sous le regard médusé de Jorge Sampaoli. Un geste qui illustre à lui seul toute la frustration accumulée par l’ancien Parisien.Plutôt que s’acharner dans un combat perdu d’avance, Salva s’est sauvé par la porte de sortie la plus proche : Osasuna . «, abonde Ronan Le Crom qui connaît l’ingratitude du poste de gardien pour avoir été n°4 du PSG à l’époque où Sirigu y était titulaire.» Une opportunité qui lui permettra de se frotter ce samedi au Real Madrid , dans une position assez inédite pour lui. Dans pareil cas, à Paris ou à Séville, il aurait été le dernier rempart d’un collectif qui pouvait rivaliser avec les. Là, on attend de lui d’être l’homme providentiel capable d’éviter la rouste et de colmater une défense qui encaisse 2,1 buts par match en moyenne depuis le début de la saison.Le mois dernier, Salvatore fêtait ses trente ans. Un âge charnière où tout peut basculer d’un côté comme de l’autre : se relancer ou s’enterrer. Que cela soit en club ou en sélection – où il a vu la légende Buffon prolonger l’aventure jusqu’au Mondial 2018 et la relève incarnée par Mattia Perin et Gianluigi Donnarumma débouler plus rapidement que prévu – Salvatore doit redonner un sens à sa carrière pour ne pas être effacé des radars. «, soutient Ronan Le Crom.» Pour l’ex-gardien international Sébastien Frey, la situation n'est pas irréversible : «» Cette mission sauvetage est certes délicate, mais elle lui fournira des arguments pour rebondir. Reste à savoir où.Toujours lié au Paris Saint-Germain, un retour est contractuellement possible dans la Capitale. Pour Le Crom, «» . D’autant plus que ni Kevin Trapp , qui a mis l’Italien sur la touche, et encore moins Alphonse Aréola, qui l’a poussé à l’exil, ne paraissent pouvoir s’imposer comme la solution d’avenir dans les cages parisiennes. «, diagnostique Frey.Une fois sa cure basque finie, Sirigu devra faire le meilleur choix pour réussir sa réinsertion au haut niveau. Cela passera-t-il par prendre sa revanche dans l’Hexagone ? «, retient Sébastien Frey.» , alors que Nice avait brièvement songé à lui au dernier mercato. Pour l’ancien de l’ Inter et de la Fiorentina , il serait l’heure pour Sirigu de songer à un retour au pays : «» . Pour recevoir enfin cette reconnaissance après laquelle il court.