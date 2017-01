Osasuna change d'entraîneur

0

CP

Cinquante-huit jours. Joaquín Caparrós ne sera pas parvenu à se maintenir plus longtemps à la tête d'Osasuna.Il faut dire qu'avec le club de Pampelune, l'Espagnol affiche un bilan catastrophique : cinq matchs pour autant de défaites et seulement un but marqué pour treize encaissés. Il a été remplacé aujourd'hui par Petar Vasiljevic , qui occupait jusqu'alors le poste de directeur sportif du club. Pour sa première expérience en tant qu'entraîneur, le Serbe aura la lourde tâche d'essayer d'éviter la relégation aux, actuel dernier de Liga.Le match à domicile de ce week-end face à Valence, dix-septième et premier non relégable, s'annonce donc d'ores et déjà décisif.