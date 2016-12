Osama, le réfugié syrien devenu entraîneur espagnol

Le monde l'avait vu se faire crocheter par une journaliste hongroise, son fils dans les bras, alors qu'il tentait de passer la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Quelques mois plus tard, Osama Abdul Mohsen, réfugié syrien, reçoit chez lui, à Getafe. Où il a retrouvé sa passion : entraîner.

Zaid se cache derrière la porte de sa chambre. Il s'avance, laisse entrevoir sa coupe au bol, explose de rire, puis disparaît à nouveau. Dans le salon de leur appartement cossu de Getafe, dans la banlieue sud de Madrid, Osama Abdul Mohsen, son père, et Mohamed, son grand frère de dix-sept ans, sourient nerveusement. Arrivés en Espagne dans la nuit du 16 au 17 septembre 2015, les trois Syriens ont enfin droit à un peu de confort et de tranquillité. Depuis leur départ de Deir er-Zor, à l'ouest de la Syrie, fin 2012, à la suite des tortures des fidèles de Bachar et à l'arrivée de Daech, leur vie n'a été que fuite et camps de réfugiés. Une longue traversée de l'Europe : «» Leur destination finale, jusqu'à ce coup de fil de Miguel Galan. L'homme qui avait fait suspendre Zidane lorsqu'il entraînait encore le Real Madrid Castilla est le directeur du Centre national des entraîneurs de football (CENAFE). «El Mundo, raconte celui qui vise la présidence de la Fédé espagnole (RFEF).» Mohamed Labrouzi, l'élève en question, voyage dans la foulée en Allemagne et rentre en train accompagné des trois Syriens, que l'appart' rue de Madrid dans lequel joue aujourd'hui Zaid, mis à disposition par le CENAFE et la mairie de Getafe, attendait.Les visages d'Osama et de Zaid, en pleurs, avaient déjà fait le tour du monde. C'était lors de leur passage de la frontière entre la Serbie et la Hongrie, en compagnie de nombreux autres réfugiés. Petra Lazslo, journaliste hongroise, avait lâchement fait trébucher le père et son fils devant une dizaine de caméras. «, pose timidement Osama, dans un anglais approximatif.» En plus des cours et du travail administratif au CENAFE, le Syrien a retrouvé sa passion : entraîner. Miguel Galan lui a confié les U17 du SR Villaverde Boetticher CF, club proche de Getafe dont l'équipe première vient de monter en troisième division pour la première fois depuis la saison 1990-1991. À l'époque, Osama Abdul Mohsen faisait l'histoire avec Al-Fotuwa SC, à Deir er-Zor, en décrochant deux titres de champion (1990, 1991) et trois Coupes de Syrie consécutives (1989, 1990, 1991). «» Le même sort est réservé à la femme de l’entraîneur et à ses deux autres enfants, toujours à Mersin, sur la côte méditerranéenne turque, proche de la frontière syrienne. «, peste Miguel Galan.Dans le salon, une maquette de Bernabéu et deux ballons signés par les joueurs du Real Madrid trônent sur les étagères. «, s'enthousiasme Osama.» Le père et son plus grand fils n'ont pas manqué de suivre de près l'Euro, sans être d'accord sur leur favori. «, lance Osama.» Vraiment ? «» Mohamed, fan d'Özil depuis son passage par Madrid, était lui plutôt derrière la. «» Sa voix est posée comme celle de son père, mais son anglais est meilleur. Il se souvient de Deir er-Zor avant la guerre. «Roja» Pour lui, c'est sans doute déjà trop tard. Mais pour Zaid, sept ans, l'espoir est permis. Il est attaquant. Et sait déjà se cacher dans les petits espaces.