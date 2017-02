Orléans prive Lens de podium

2

Orléans 2-1 Lens

Soiréeau «» . Car depuis fin janvier, l'USO est métamorphosé. Sereins, les hommes de Didier Ollé-Nicolle viennent d’enchaîner trois victoires en quatre matchs. Une bonne dynamique qu'ils ont confirmée ce lundi en s'imposant face à Lens Si, avant le match, en coulisse, l’ambiance était très cordiale, les dirigeants orléanais allant même jusqu'à offrir quelques places supplémentaires aux Lensois, sur le pré, en revanche, c'est une autre histoire. Dès la deuxième minute, Cvetinović donne led'un match rugueux en intervenant sèchement sur Armand. Pour éviter de s'endormir, les spectateurs du stade de la Source s'emballent donc pour une poignée de bourre-pifs. Un exercice dans lequel les Sang et Or excellent. D'abord Lopez (35), puis Bostock (36) écopent d'un jaune orangé. À part ça ? Pas grand-chose : une grosse occasion pour Armand sur un face-à-face raté avec Douchez et des Nordistes globalement dominateurs.Heureusement, la seconde mi-temps part sur de meilleures bases. C'est d'abord Armand, toujours lui, qui ouvre le bal en heurtant la barre transversale. Dans la foulée, Nabab ouvre le score. L'ancien Caennais hérite d'un long ballon à l'entrée de la surface, sur son contrôle, il élimine le défenseur adverse, avant d'ajuster à merveille Douchez. Libérés, les joueurs de l'USO pressent pour aller chercher le 2-0. Et finissent par le trouver grâce à un penalty transformé par le vétéran Karim Ziani . Un but décisif puisque Lens a réduit le score dans les derniers instants de la partie.Les Sang et Or peuvent s'en mordre les doigts, avec cette défaite, ils ratent une belle occasion de monter sur le podium.