Orléans défend sa place en L2

Dans un match rarement endiablé, mais plaisant dans l'ensemble, Orléans a fait l'essentiel en s'imposant sur la pelouse du Paris FC (1-0) mardi soir. Même si l'USO a également eu un but refusé plus tôt dans le match, les Parisiens ont montré suffisamment pour croire encore à la montée dimanche prochain à la Source.

Paris FC 0-1 US Orléans

Orléans crispé puis frustré

Sami, sans résoudre le mystère

Par Côme Tessier

Plutôt qu'évoquer le retour d'un barrage entre le dix-huitième de Ligue 2 et le troisième de National, la question de la dynamique pour chacun des clubs, le partage entre espoir et crainte, le suspense en deux rencontres et cette belle manière de conclure avec éclat une saison de football, ce Paris FC -US Orléans dans un stade Charléty clairsemé aura lancé, une fois de plus, un débat sans fin. Faut-il de la vidéo pour aider les arbitres ? Mise en place spécialement pour ce match, l'assistance vidéo a eu son moment de gloire avant l'entracte. À la demi-heure de jeu, l'USO a bien cru faire un hold-up impeccable et ouvrir le score par Nabab. Pendant une minute, les Orléanais ont alors fêté le but et se sont même replacés dans leur moitié de terrain. Puis M. Turpin met la main à l'oreille. Son car-régie lui parle et lui dit de revenir sur sa décision. Orléans vient de voir son but disparaître pour une image qui laisse encore la place au doute.Dans le jeu, Orléans n'a cependant pas de quoi rouspéter en rentrant aux vestiaires avec un 0-0. Dès l'entame du match, le club de L2 n'est pas le plus fringuant et se laisse mener par le bout du nez en jouant très bas. Le Paris FC est en pleine bourre et sort les muscles. Plus hauts, plus mobiles, plus volontaires et plus envieux, les Parisiens se sentent bien dans la position du chasseur. Au lieu d'avoir la crainte de la descente, ils profitent de l'espoir de la montée pour tenter crânement leur chance. Seul Thomas Renault contrarie les plans du PFC en s'imposant devant Bongongui (5), quand Alami Bazza tombe vingt minutes plus tard tout seul dans la surface en ayant voulu jouer au dur à l'épaule. Paris domine sans faire la différence et sent bien dans son dos quelques frissons qui passent. Souvent disponible, Romain Armand fait peur à l'occasion. Si son contrôle-frappe est trop dans la frappe et pas assez dans le contrôle, son appel en profondeur à la demi-heure de jeu est impeccable. Ziani le voit et lui donne. Paris arrête de jouer. Nabab reçoit le ballon devant le but vide et marque... jusqu'à l'intervention de l'arbitre-vidéo, donc, qui a vu Armand avoir un dixième de seconde d'avance sur la ligne de hors-jeu. But annulé. Paris s'en sort bien et le match s'enlise dans les discussions arbitrales.Malgré la pause, l'USO ne repart toujours pas en étant au mieux. Il faut une expérience bien sentie pour faire la différence d'un rien. Sur un simple corner, le twittos Pierre Bouby adresse un ballon parfait devant le but. Sami s'élève plus haut que les autres et ouvre le score (0-1, 50). Si les Parisiens tentent de répondre, la maîtrise semble enfin être en face, malgré des attaques rarement poussées jusqu'au bout. Pour le PFC, seul Alami Bazza poursuit son œuvre en solitaire, puissant à défaut d'être altruiste ou instinctif aux moments-clés (58et 67). Alors qu'on peut craindre une fin de match d'équipes qui ne veulent pas se découvrir avant le match retour, le jeu s'ouvre et s'emballe soudainement. Orléans s'expose même à une contre-attaque où Missi Mezu ne fait pas la bonne passe. Pire : l'USO se retrouve à dix à cause d'un Sami maladroit et dangereux sur Bongongui (72). Les cartes sont rebattues. Paris y croit à nouveau et a de l'audace. L'esprit porté exclusivement à l'attaque, les Parisiens se heurtent malheureusement à un Thomas Renault en grande forme, à qui les nombreuses frappes lointaines ne font pas peur. Paris ne parvient pas à revenir au score. C'est trop tard pour ce soir. Pour autant, sur le jeu proposé, le match retour laisse la place pour aller chercher sa part de pizza pour la saison prochaine plutôt qu'en rester aux soirées télé, la vidéo dans un coin de la tête.