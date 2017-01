Origi, la promesse rouge

Longtemps freiné par ses problèmes physiques et par la concurrence, Divock Origi a enchaîné titularisations et prestations convaincantes tout au long du mois de décembre, s’affirmant comme un élément essentiel de l’attaque des Reds. De quoi espérer le voir enfin exprimer l’étendue du potentiel qu’on lui prêtait lors de son arrivée outre-Manche ?

Opportuniste et décisif

La confiance de Klopp

Par Adrien Candau

En trente jours, il peut se passer bien des choses. Prenez Divock Origi par exemple. Il y a à peine un mois, son début d’exercice 2016-2017 se résumait à quelques matchs de League Cup et à d’éphémères apparitions en Premier League, où il se contentait d’un obscur rôle de joueur de complément. Mais ça, c’était avant. Avant que Philippe Coutinho ne se blesse le 26 novembre contre Sunderland . De quoi permettre à Origi d’intégrer temporairement le onze type et de marquer un joli paquet de buts. Avec, dans l’ombre, l’influence déterminante de Jürgen Klopp , qui n’a jamais cessé de croire en sa pépite belge.Cent quatre. C’est le nombre de minutes de jeu qu'avait disputées Divock Origi en Premier League cette saison à la mi-novembre. Un temps de jeu famélique qui semble alors le condamner à figurer en bas de la hiérarchie des attaquants de Jürgen Klopp . Huit matchs et cinq buts marqués plus tard, le Belge semble pourtant désormais capable de faire bouger les lignes. D’abord parce qu’il a su profiter des opportunités laissées par la méforme de Daniel Sturridge et la blessure prolongée de Philippe Coutinho pour se mettre en valeur à la pointe de l’attaque des. En marquant successivement des buts décisifs contre Sunderland West Ham ou Middlesbrough , l’ancien Lillois s’est imposé comme l’un des hommes clés du très bon mois de décembre de Liverpool . Mais son retour éclair sur le devant de la scène n’en reste pas moins surprenant, le joueur peinant jusqu’ici à s’affirmer pleinement du côté de la Mersey, notamment en raison de soucis physiques récurrents.Arrivé à Liverpool à seulement vingt ans à l’été 2015 via un transfert copieux de treize millions d’euros, le Belge se voit rapidement étiqueté d'une réputation de jeune prodige. Un statut qu’il ne pourra pas assumer, en raison d’apparitions bien trop sporadiques sur le pré. L’arrivée de Jürgen Klopp à la tête desdébut octobre 2015 lui offre pourtant initialement un temps de jeu conséquent, mais son exercice 2015-2016 est ensuite perturbé par une série quasi ininterrompue de blessures. Il cumule ainsi plus de trois mois d’indisponibilité entre janvier et mai 2016. Les rares fois où il peut s’exprimer, Origi parvient pourtant à se mettre en évidence. Comme face à Dortmund lors des quarts de finale retour de Ligue Europa, où il inscrit le premier but des siens, qui s’imposeront face aux Allemands au terme d’un match complètement fou (4-3). Reste qu’entre fin avril et le 26 novembre 2016, c’est le trou noir pour le Belge, qui ne plante pas le moindre but en championnat. Une disette longue de sept mois où il prend son mal en patience, suivant sans faire de vagues les conseils de son entraîneur, qui lui assure que «» .Si Origi s’est montré aussi décisif tout le long du mois de décembre après être resté muet plusieurs mois devant le but, c’est aussi parce que Jürgen Klopp n’a jamais cessé de croire en la capacité de son joueur à s’affirmer au plus haut niveau. Sans en faire un titulaire en puissance, l’Allemand assumait dès ses débuts à Liverpool vouloir faire d’Origi plus qu’un remplaçant lambda, lui permettant de débuter plusieurs matchs de Premier League et de Ligue Europa la saison dernière. Une marque de confiance pas foncièrement étonnante, lorsque l’on sait que Klopp avait déjà l’œil sur Origi bien avant de débarquer sur les rives de la Mersey : «» , révélait l’Allemand en conférence de presse en octobre 2015.Dans le même temps, l’ex-gourou de Dortmund tente d’inculquer la patience à son avant-centre belge, une caractéristique qui n’entre alors pas dans le registre de l’ultra précoce Origi : «» , expliquait-il ainsi en mars dernier. Avant de veiller à rassurer son joueur le 27 août à l’issue d’un match nul contre Tottenham , alors que celui-ci connaît une entame de saison compliquée : «Suffisant pour calmer les ardeurs d’Origi, qui espère gagner du temps de jeu : «» , avançait ainsi le joueur au journal flamanddébut octobre. «» , plaisantait Klopp en mars dernier. À défaut, Divock Origi a ressuscité en un petit mois les promesses qui l’accompagnaient lors de son arrivée à Liverpool . Et c’est déjà pas mal.