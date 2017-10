Orange sera bien le sponsor maillot de l'OM

JB

L'espace vacant a trouvé preneur.Alors qu'aucun nom n'était encore apparu au centre de la tunique olympienne depuis le début de saison, le club phocéen a annoncé avoir trouvé un accord avec l'opérateur Orange , pour faire apparaître le nom de la marque sur le torse de Valère Germain et consorts, et ce dès le déplacement à la Meinau dimanche.Orange, qui était déjà derrière ledu Vélodrome, devient le «» de l'OM, avec un contrat courant jusqu'en 2022 et un sponsoring maillot conclu pour la période 2017-2019.Maintenant, faut installer la fibre.