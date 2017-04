Orange prêt à aider Canal + pour les droits TV ?

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La course aux armements.Canal +, beIN sports, SFR et maintenant (à nouveau) Orange. Les droits TV du football constituent un enjeu majeur pour les chaînes payantes et les opérateurs de télécommunication. Selon, le premier opérateur français s'apprête à aider Canal + afin que la chaîne cryptée conserve les droits de diffusion de la Ligue des champions. Une alliance visant à contrer l'émergence de SFR dans les contenus sportifs audiovisuels. Après s'être offert la Premier League, le groupe Altice auquel appartient SFR, vise désormais la Ligue 1, la Ligue des champions et la F1.Toujours selon, Orange a proposé un deal à Canal + : l'opérateur de télécommunications verserait un minimum garanti de plusieurs centaines de millions d'euros en échange de quoi, Orange commercialiserait Canal + et ses chaînes directement auprès de ses abonnés. Cela signifierait la fin du modèle d'autodistribution pour Canal +.La date limite de la remise des candidatures pour l'acquisition des droits de diffusion de la Ligue des champions pour la période 2018-2021 est fixée au 3 mai, ce qui laisse peu de temps pour entériner un accord majeur entre les deux entreprises.L'inflation du montant des droits TV n'est visiblement pas terminée, pour le plus grand plaisir des présidents de Ligue 1.