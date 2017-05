Onze nouvelles arrestations autour de Bastia-Lyon

0

La LFP fait le ménage.Suite aux échauffourées survenues lors de la réception de l'OL à Furiani , de nombreuses sanctions et arrestations s'enchainent. Et ce matin, onze personnes ont été interpellées à Bastia , comme l'a évoqué le procureur de la ville, Nicolas Bessonne : «» . Ce dernier a également précisé que ces hommes risquaient jusqu'à un an d'emprisonnement.Sinon, concernant un éventuel retrait de points, la décision finale sera prise jeudi par la LFP.