On vous spoile le programme TV

Vous aviez vraiment envisagé de zapper ce fabuleux Multiplex Ligue 1 ? Voilà ce qu’il va se passer ce samedi soir sur le petit écran pour que vous ne puissiez plus esquiver PSG-Rennes, Strasbourg-Lyon et même Angers-Nantes.

TF1 : The Voice, la grande finale

Elle est prête à vous éblouir, encore, lors de la grande finale de #TheVoice, ce samedi dès 21h sur @TF1 : revivez le parcours de @maelleoff7 ICI https://t.co/KveUeU0Xna pic.twitter.com/BXz63pofWv — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 9 mai 2018

France 2 : Eurovision

France 3 : Magellan et Mongeville

Magellan et Mongeville doivent collaborer ensemble... un atout ou une punition ?Réponse demain soir à 20h55 ! pic.twitter.com/GehNL0niaL — France 3 (@France3tv) 11 mai 2018

France 5 : Échappées belles

M6 : Hawaii 5-0

Arte : Un tour du monde à vol d’oiseau

C8 : La folle histoire des Bodin’s

#LaFolleHistoireDesBodins Le reportage inédit qui va vous faire entrer dans les coulisses du spectacle qui vend le plus de billets en France depuis 2 ans Mercredi à partir de 21h sur @C8TV#GrandeurNature #LesBodins #LFHDB pic.twitter.com/AgFGTonvmf — Les Bodin's (@LesBodins) 9 avril 2018

W9 : Les Simpson

TMC : Dardevil

TFX : Chroniques criminelles

#ChroniquesCriminelles revient sur l'affaire Maël Combier, ce soir à 20:55. pic.twitter.com/rHEueo1Vyd — TFX (@tfx) 25 mars 2017

NRJ : The Big Bang Theory

France 4 : Le monde de Jamy

BFM TV : Macron à l’Élysée, le casse du siècle

CSTAR : Supergirl

Gulli : Barbie et le secret des fées

RTL 9 : Cop Land

Après 16 semaines de compétition, la saison 7 detouche enfin à sa fin. Ils ne sont plus que quatre candidats encore en lice : Raffi Arto (Florent Pagny), Xam Hurricane (Pascal Obispo), Maëlle (Zazie) et Casanova – rien à voir avec Alain l’ancien coach du Téfécé – (Mika). Histoire de vous éviter les cinq coupures pub, les 50 appels au vote de Nikos Aliagas, les larmes de Zazie, l’hommage à Maurane, les nouvelles larmes de Zazie, le duo avec Vianney, celui avec Kendji, le rap gênant avec Maître Gims et les 15 minutes d’attente avant le verdict final, autant vous le dire tout de suite, c’est Maëlle qui gagne. Et comme dans deux ans, plus personne ne connaîtra le prénom de cette jeune fille de 16 ans, ce n’est pas la peine de vous poser devant TF1. Et pour ceux qui veulent voir un surdoué donner la leçon aux adultes, il y a Kylian Mbappé pour cela.Après l’Euro à 24 en France, voici l’Eurovision à 26 au Portugal. Si le système de qualification est tout aussi complexe, en musique, contrairement au ballon rond, à la fin ce ne sont pas toujours les Allemands qui gagnent, mais bien le chanteur ou la chanteuse un peu excentrique et un peu politique. Deux caractéristiques qui collent parfaitement à Netta Barzilai, la candidate israélienne qui va s’imposer avec sa chanson étiquetée #MeToo. Deuxièmes, Madame Monsieur termineront avec la médaille d’argent, pour le plus grand bonheur du ministre du Budget, tout heureux de ne pas avoir à organiser le concours l’an prochain. Et pour les mélomanes, rendez-vous à Lille où les supporters chanteront leur tube «» .Non,n’est pas le plus grandde l’année 2018. Un titre qui appartient à France 3 qui a eu la géniale idée de réunir Francis Perrin, a.k.a. le juge Antoine Mongeville, et Jacques Spiesser, a.k.a le commissaire Simon Magellan. Un duo qui n’a rien à envier à Glik-Jemerson et qui finit par trouver la vérité dans le meurtre de cette Sabine, écrasée par une voiture. Un dénouement digne des plus grands kamoulox puisqu'en réalité, ce n’est pas Sabine qui est décédée, mais bien Laurène, poussée par son amie Sabine qui a par la suite pris l’identité de Laurène. Un peu comme Malcom qui prend l’apparence de Neymar pendant six mois, avant de prendre celle de Brandão pour conclure la saison.Un voyage sympathique dans le Périgord où l’on pourra voir la présentatrice Tiga parler à des agriculteurs, des artisans, bouffer de la truffe et du foie gras. En attendant, le Bergerac Périgord Football Club végète en National 2. Attendons donc que la Dordogne dispose d’un club en Ligue 1, voire en Ligue 2, avant de s’intéresser à ce département.Que les fans de Danny se rassurent, il va bien et trouve même la trace de la femme de celui qui lui a tiré dessus. Sinon, Adam est arrêté par le FBI, car un cadavre est découvert dans le coffre de sa voiture. Une sombre affaire qui aura au moins le mérite d’apprendre à Adam qu’il a une demi-sœur. Aucune inquiétude en revanche, Steve va le sortir de ce merdier en prouvant que c’est un coup monté. Ah pour aider Adam il y a du monde hein, mais pour extirper Hatem Ben Arfa de sa prison dorée, il n’y a plus personne.Un reportage de 90 minutes qui montre des oiseaux voler à travers les cinq continents. Un spectacle bien terne à côté des 90 minutes de spectacle que vont proposer les Canaris de Claudio Ranieri sur la pelouse d’Angers. Dommage que Guingamp ait accepté de décaler son match face à l’OM, vous auriez pu apercevoir un albatros sinon.C’est l’histoire de deux humoristes – Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet – qui ont galéré à percer, avant de remplir l’Olympia et d’être invités dans les émissions de Patrick Sébastien pour interpréter leurs rôles de Maria Bodin, vieille paysanne de 87 ans, et son fils Christian, qui vit toujours chez sa maman à 50 ans. Une sacrée ascension racontée par Michel Drucker, Laurent Gerra, Olivier de Benoist ou encore Cyril Hanouna. Et Stéphane Guy, il est où ? Pas là.Un contrôleur de l’hygiène vient inspecter le bar de Moe et meurt en mangeant un œuf. Un autre inspecteur débarque et fait fermer l’établissement. Un cauchemar pour Homer qui hypothèque sa maison pour permettre la réouverture de son bar préféré. Une idée qui ne plaît pas à Marge qui va faire en sorte que cet investissement fonctionne en transformant la taverne en un vrai pub anglais. Une affaire qui tourne, obligeant Marge à passer son temps avec Moe. Homer va être jaloux, mais finalement tout va bien se terminer puisque Marge va revenir dans ses bras, et le bar de Moe redevenir une taverne. Une fumée sans feu donc, qui n’est pas sans rappeler les frappes de Corentin Jean, où les percées d’Allan Saint-Maximin.C’est le gros moment de la saison. Celui où Foggy découvre que son ami de longue date et associé dans son cabinet d’avocat, Matt, lui a caché pendant tout ce temps qu’il était. Une découverte qui va déclencher une dispute, une longue discussion, très très longue discussion. Aussi ennuyeux qu’un Montpellier-Troyes, Benjamin Nivet en moins.C’est Maël Combier qui a tiré sur Samira, sa petite copine, après que cette dernière a découvert que son amoureux est en réalité déjà marié et bientôt papa. Un coup de revolver lors d’un week-end en Italie qui laissera Samira handicapée à vie et qui coûtera 13 ans de réclusion criminelle à Maël Combier. Et pendant ce temps-là, celui qui a kidnappé Vincent Enyeama court toujours.Raj, Sheldon, Leonard et Howard veulent se faire un petit plaisir en organisant un week-end marathon de jeux vidéo. Problème, Sheldon avait déjà dit oui à Amy, sa copine, pour se rendre à l’anniversaire de sa tante. Un ordinateur portable à la soirée et une embrouille plus tard, Sheldon retourne finalement jouer avec ses potes et... Bernadette, la copine d’Howard qui s’est invitée. Un bon bordel qui termine en grosse engueulade entre tout le monde au milieu du salon et un ras-le-bol exprimé par Raj qui avoue que tout était mieux quand ses potes étaient célibataires. La fameuse théorie du «» que les supporters lyonnais ne vont pas venir contredire.Délesté de son camion et de son pote Fred, Jamy peut partir à l’aventure. Au programme ce soir, la visite des plus hauts édifices de France : de l’Observatoire du pic du Midi au Phare de Cordouan en passant par le pont de Normandie. Pour ceux qui aiment la hauteur, Lacina Traoré devrait passer une tête au stade de la Licorne face à Metz.À la fin, c’est Emmanuel Macron qui gagne, et Marine Le Pen qui pleure. Un vilain remake de Bordeaux-Toulouse, le suspense en moins.Un joyeux bordel. Voilà comment résumer cet épisode du Superman au féminin. Par où commencer ? D’abord, Rhea et les Daxamites envahissent National City. Puis, Supergirl, aidée par Cat Grant, Cadmus et Superman, prépare la contre-attaque. Enfin, Mon-El apprend que sa mère veut le marier avec Lena Luthor afin de rapprocher les humains et les aliens. En revanche, toujours aucune explication concernant le fait que Teri Hatcher interprète Rhea, alors qu’elle est Loïs Lane. Un peu comme si Jean Michel-Aulas enfilait le costume d’arbitre alors qu’il est président de l’OL.Coup de théâtre : Ken se fait kidnapper par un commando de fées et il est en passe de se marier avec la princesse Graciella. Ni une, ni deux, Barbie oublie les querelles d’antan et fait équipe avec sa rivale Raquelle pour sortir Ken de ce bourbier. Un vrai conte de fée qui termine comme son nom l’indique de très belle manière puisque Barbie et Raquelle ramènent Ken dans le monde des humains et deviennent même amies. Sinon, pour ceux qui aiment les contes de fée et la magie, Yann Bodiger pourrait à nouveau faire parler sa patte gauche sur la pelouse de Bordeaux.Harvey Keitel meurt à la fin. Comme Metz.