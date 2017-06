On n’attendait pas Patrick

Fortement courtisé par Saint-Étienne qu’il a refusé, Patrick Vieira semble plaire et se plaire aux États-Unis. Où il progresse rapidement sur le banc de New York City, dont le projet est aussi grand que l’entraîneur.

Une progression lointaine, mais certaine

La communication, comprendre celui qui écoute

Par Florian Cadu

Saint-Étienne n’a rien lâché. Alors qu’ils venaient de prendre une veste, les Verts sont repartis au charbon pour faire venir celui qu’ils pensaient être le bon choix pour succéder à Christophe Galtier . Cet homme, c’était Patrick Vieira . Mais même si Bernard Caïazzo a affirmé que New York City avait bloqué son entraîneur, l’ultime réponse officielle du Français est la même que la première, assumée dans le: «Car voilà : Vieira dirige une équipe qui fait partie d’un projet auquel il croit vraiment, pour lequel il bosse à fond, et pour lequel on lui laisse du temps. «» , affirme-t-il ainsi dans le numéro 146 de. Parce que malgré ce que l’on peut supposer en France , NY City offre un beau challenge. «, confirme Maxime Chanot , défenseur au club depuis l’été dernier.Des propositions, Patrick en reçoit régulièrement. Pour quelle(s) raison(s) ? Les prétendants ne seraient-ils qu’attirés par le nom du champion du monde 1998 et d’Europe 2000 ? Après tout, on parle d’un jeune homme de 41 ans qui pose ses fesses sur un banc professionnel depuis un an et demi seulement. Qui a mangé un 7-0 à domicile contre les rivaux de Red Bulls dans le derby la saison dernière. Qui a subi un 7-0 sur deux matchs face à Toronto enpeu après. Dans un pays qui n’est pas (encore) féru de soccer, qui plus est. «, rétorque Chanot, qui avait été charmé par le discours de Vieira avant son transfert.Les deux raclées évoquées cachent en effet des résultats plutôt corrects (deuxième de la conférence Est en 2016, demi-finales de conférence ; troisième à mi-parcours aujourd'hui) avec une équipe qui progresse et qui s’évertue à donner un spectacle de qualité. C’est que l’ancien Tricolore, d’abord formé sur la touche des U21 de Manchester City (de 2013 à 2015), ne veut pas jouer n’importe comment. C’est pourquoi la tête ronde, au lieu de partir en vacances en fin de saison dernière, a décidé de passer une semaine avec Pep Guardiola. Histoire de parler «» . Puis avec Jorge Sampaoli : «L’ennemi de Roy Keane, plutôt réputé pour ses excès de colère et son impulsivité que pour son calme pourtant entrevu en dehors des terrains, en a tiré des conclusions enrichissantes sur le mode de management qu’il souhaite installer. «, continue-t-il au sujet de Sampaoli et Guardiola.La communication. Voici donc la priorité de coach Vieira. S’il assure que son entraîneur est «» sur le plan tactique, Maxime Chanot insiste d’ailleurs beaucoup sur ses qualités d’orateur : «» Et dire qu’en 2010, Vieira affirmait ne pas sentir l’âme d’un coach en lui...