On était aux vingt ans du sacre européen de Schalke 04

Le 21 mai 1997, le FC Schalke 04 soulevait la Coupe de l'UEFA au terme d'une intense séance de tirs au but face à l'Inter Milan. Vingt ans après, le peuple de Gelsenkirchen fêtait ses « Eurofighter » , et surtout, rendait hommage à son « entraîneur du siècle » , Huub Stevens.

L'importance de la tradition

Un parcours exceptionnel

Les légendes au rendez-vous

Par Ali Farhat et Sophie Serbini, à Gelsenkirchen

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche après-midi, jour de match à la Veltins Arena. Comme à leur habitude, les supporters du FC Schalke 04 se rendent par milliers à leur stade préféré, mais, une fois n'est pas coutume, il n'y a ni cohue dans les transports, ni tension palpable aux abords de l'enceinte. La saison s'est terminée la veille pour les, sur un triste 1-1 sur la pelouse du FC Ingolstadt . Aujourd'hui, il n'est question que de plaisir : vingt ans après le sacre à Milan en Coupe de l'UEFA, les héros d'une soirée inoubliable, communément appelés les «» , viennent recevoir les félicitations du peuple de Gelsenkirchen. Jens Lehmann, Jiri Nemec, Youri Mulder et consorts, des hommes qui ont marqué à jamais l'histoire d'un club qui, s'il a du mal à collectionner les titres, sait se rappeler de sa gloire passée et l'honorer comme il se doit.» , raconte cette mère de famille aux abords de la Veltins Arena, tandis que le papa, qui n'a plus aucun souvenir de la fête qui s'en était suivie, tenait absolument à revoir le capitaine Olaf Thon sur un terrain, «» Raviver la flamme de la tradition et la transmettre aux générations futures, c'est aussi le credo de Christopher, 32 ans, qui tient à ce que son petit Max, né en 2000, se rentre les noms de Marc Wilmots, Andreas Müller et autre Mike Büskens dans le crâne, d'autant plus que la petite tête blonde fait partie des enfants sélectionnés pour entrer avec les «» sur le terrain.C'est donc sous le soleil de la Ruhr que de nombreuses familles sont venues célébrer ceux qui, un soir de printemps, avaient permis de situer Gelsenkirchen sur une carte de l'Europe. Tout autour de la Veltins Arena, on fait la queue pour gratter des autographes aux «» ou encore pour se prendre en photo avec le fameux trophée. À l'intérieur, le toit a été fermé pour permettre aux 35 000 spectateurs de revivre sur le gros cube qui charpente l'enceinte les grands moments de l'épopée 96/97. Roda JC, alors encore entraîné par… Huub Stevens (3-0, 2-2). Trabzonspor (1-0, 3-3), le FC Bruges (1-2, 2-0), puis le Valence CF d' Andoni Zubizarreta et Valery Karpin en quarts (2-0, 1-1), le CD Tenerife de Jupp Heynckes (0-1, 2-0 ap) et enfin, la finale face à l' Inter Milan . Une victoire 1-0 à l'aller au Parkstadion grâce à Marc Wilmots , un retour géré pendant 85 minutes, jusqu'à l'égalisation sur l'ensemble des deux matchs de ce renard d'Ivan Zamorano, le coup de bluff de Jens Lehmann ( «» ) qui fait foirer son tir au but à Aron Winter, et la délivrance signée Wilmots, épaule et chevilles en vrac et maillot en sang. Des images qui sont applaudies et célébrées avec vigueur par le public, comme si le FC Schalke 04 venait tout juste de remporter la C3.Autre grand moment d'émotion : l'entrée des équipes pour la fameuse rencontre du jour, essentiellement en hommage à Huub Stevens, couronné «» par le peuple bleu-roi. Du côté des All-Stars, il y avait notamment le gardien Frode Grodås, qui a gardé les bois de la Norvège lors du Mondial 1994, l'infranchissable Marcelo Bordon, toujours aussi apprécié du côté de Gelsenkirchen, ou encore les cultissimes Sven Vermant, Tomasz Hajto et Tomasz Waldoch. À cette liste de joueurs viennent s'ajouter les idoles récentes, comme Ebbe Sand, Gerald Asamoah et Kevin Kuranyi, ainsi que le légendaire Klaus Fischer (toujours meilleur buteur de l'histoire des, avec 199 buts en 323 rencontres). Des adversaires croisés lors du parcours européen avaient également fait le déplacement, comme Oliver Neuville (alors à Tenerife), Aron Winter et Massimo Paganin (Inter Milan). Huub Stevens, lui, pouvait compter sur pratiquement tout son effectif de l'époque, exception faite d'Yves Eigenrauch, Radek Latal, Thomas Linke et Marc Wilmots.S'il y a eu beaucoup de cris et d'applaudissements quand le capitaine Olaf Thon est arrivé sur le terrain avec la Coupe dans les bras, l'effervescence était sans pareille quand Rudi Assauer a fait son apparition, accompagné par ses proches. Assauer, le manager légendaire, qui souhaitait que Schalke devienne la troisième puissance du football allemand, qui s'est démené pour recruter des joueurs de caractère malgré un budget limité, qui est allé chercher Huub Stevens après avoir sorti son équipe de Roda lors du premier tour de cet exercice 96/97, bref, l'homme à la base de ce projet, qui malheureusement n'a plus de souvenir de cette époque, la faute à la maladie d'Alzheimer. Une fois de plus, à Gelsenkirchen, la tragédie n'est jamais vraiment loin de l'émotion. Huub Stevens le sait, lui qui est au bord des larmes durant toute la rencontre. Un match anecdotique, qui se terminera sur un score de 6-6, une opposition au cours de laquelle les spectateurs se sont marrés en voyant Youri Mulder se casser la figure tout seul, Bordon défendre comme s'il s'agissait d'un match de Bundesliga, Aron Winter et sa science de la passe, ainsi que les dernières chevauchées de Sead Kolasinac et la dernière réalisation de Klaas-Jan Huntelaar . Après 80 minutes de rires et de chants à la gloire du club, les larmes ont de nouveau fait leur apparition quand Huub Stevens a tiré sa révérence sur cette phrase : «» Il n'y a pas à dire : du côté de Gelsenkirchen, on ne gagne pas souvent, mais on sait rendre hommage.