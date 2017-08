On était au retour de Sheffield United en Championship

Après six ans de lutte en League One, Sheffield United est enfin de retour dans l’antichambre de la Premier League. Remplis d’espoir depuis l’arrivée de Chris Wilder sur le banc, les supporters des Blades attendent une saison positive de leur équipe, dans la lignée du défunt exercice. La première journée de championnat va en tout cas dans leur sens.

Par Antoine Billa, à Sheffield

Il n’a pas fait la bringue vendredi soir, de peur de louper le réveil. Habitant à Manchester pour son travail, Phil devait se lever de bonne heure ce samedi matin pour prendre un busvers Sheffield, sa ville natale. Ce trajet de deux heures, il le réalise dès qu’il le peut. Mais ce 5 août 2017, il ne l’aurait raté pour rien au monde. «, sourit-il.» Et pour cause, relégué en League One (3division anglaise) à la fin de la saison 2010-2011, le club a mis du temps avant de retrouver une division dans laquelle il se sent à sa place. «, analyse Phil.Cet élan de fraîcheur coïncide avec la mise en fonction de Chris Wilder comme manager. Originaire de Sheffield, ancien joueur de Sheffield United et fan de Sheffield United, cet ancien coach de Northampton Town a su rassembler supporters, dirigeants et joueurs derrière la cause du club. Au «» , un pub à la devanture invitant les supporters adverses à ne pas s’attarder, Stuart, Mick et Nyl s’accordent à souligner l’importance de Wilder dans le renouveau de leur club. «, dit Mick.» «, enchérit Nyl.Cette cohésion de groupe sera-t-elle cependant suffisante pour se sauver en Championship ou mieux, y faire bonne figure ? Selon les supporters, la réponse est oui. «, reprend Mick.» La réception de Brentford, considérée comme une des bonnes équipes du championnat, ne refroidit pas les trois potes qui pronostiquent tous une victoire desÀ l’exception de Chris, venu avec son fils Dean, qui voit plutôt un nul. «, prédit-il.» Le sujet "rivalité" est lancé. D’aucuns imaginent ainsi les fans de United se réjouir de revivre des derbies contre leur voisin honni d’Hillsborough. «, dégaine néanmoins Chris.» Et Stuart d’enchaîner : «Pour ce premier match du retour en Championship, les trois acolytes s’accordent pour dire que «» «, pointe Chris.» Considéré comme un des stades les plus bruyants du Royaume-Uni, Bramall Lane en est également un des plus vieux. «, certifie Greg, la soixantaine et un mulet à la Chris Waddle sur la tête.» Il s’agit en fait du premier club non-scolaire de l’histoire. Mais cela dit, les dires de Chris et son débardeur sur les épaules sont corrects. La venue de Pelé en 2007, lors des 150 ans du Sheffield United célébrés à Bramall Lane, en est la preuve.Au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse,peut retentir. L’hymne du club, que l’ensemble de l’assistance reprend en cœur, donne autant de frissons que lesde West-Ham ou lede Liverpool . C’est bon, le kop gueule de toute ses forces, le match peut commencer. Si le premier quart d’heure est dominé par Brentford, qui ne passe pas loin d’ouvrir la marque, la bataille des tribunes est largement remportée par les fans locaux. Et lorsque les visiteurs font enfin entendre leurs voix après trente minutes de jeu, c’est tout Bramall Lane qui les acclame ironiquement. Sur le terrain, le poteau du nouveau latéral gauche des Blades, Enda Stevens, fait mousser encore un peu plus les travées avant que le capitaine Billy Sharp ne fasse chavirer l’armée rouge et blanche quand son ballon repris de la tête trouve l’objectif. La mi-temps est sifflée, l’occasion de retrouver un peu de calme… et de voix. «, lance Greg.Les espoirs de Greg sont presque exaucés quand les buts de Clarke et Sharp sont annulés en tout début de seconde période. Logiquement ? «» , grimace Greg. Alors que Sheffield résiste aux assauts londoniens, l’atmosphère dans les travées se réchauffe encore un peu lorsque les supporters apprennent la défaite de Wednesday à Preston. «» , entonne le kop. Au coup de sifflet final, soulagement et fierté gagnent le cœur des fans. Leur équipe est bel et bien de retour dans l’antichambre de la Premier League. «, avoue Greg.» David, son compagnon de tribune, y va également de son petit commentaire. «» Pas de bol pour David, Leeds l’a emporté 2-3 sur le terrain de Bolton.