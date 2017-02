On était au lancement du maillot Diaspora

Imaginer un maillot de football qui représente les Italiens du monde entier, c’était le défi un peu fou que s’était fixé Paolo Del Vecchio, jeune artiste messin. Un défi relevé depuis le jeudi 9 février dernier et le lancement officiel du maillot « Diaspora » . Retour sur un projet de longue haleine.

30

Exposition, prototype et crowdfunding

Une réussite et des projets

Par Eric Marinelli

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Prosecco à foison, antipasti succulents et ambiance plus que conviviale. Une atmosphère ordinaire au sein de la Casa Ricci, un restaurant italien situé en centre-ville de Metz . La soirée, elle, n’a pourtant rien d’habituel et il n’est pas bien difficile de s’en apercevoir. La configuration des lieux a été chamboulée, et une foule abondante admire deux bustes de couture servant de support à deux maillots bleu roi frappés de l’écusson vert-blanc-rouge. Une onde circulaire orne également l'étoffe, dont le tracé laisse deviner l’ensemble du globe terrestre avec l’ Italie pour épicentre. Le premier maillot est floqué au nom de Nicola Sansone , joueur italo-allemand né hors de la Botte, à Munich. Le second, lui, arbore le patronyme Del Vecchio. En référence à Marco, ancien attaquant de la Roma ou de l’ Inter et – comme un symbole – auteur du but de laface à la France en finale de l’Euro 2000 ? Non, pas vraiment.C’est en fait à Paolo, artiste messin aussi bien à l’origine de leur création que de leur exposition, que le nom de famille renvoie. Présent à quelques mètres de là, le jeune homme s’apprête à prononcer un discours empli d’émotions. Et pour cause, après près de deux ans d’effort, il peut enfin savourer l’aboutissement de son travail et lancer officiellement le projet « Diaspora » . Le but ? «» , éclaire Paolo avec assurance. Et il peut, puisque même s’il ne s’agit « que » de la soirée d’inauguration, le projet est déjà une franche réussite.Comme pour toute création artistique, Paolo a eu besoin d’un déclic. En juin 2015, il est mis en contact avec Pascal Delmoitiez, organisateur de, une exposition sur le football qui se tient tous les quatre ans à Braine-le-Comte en Belgique . L’occasion est belle, et l'idée du maillot éclot très vite dans l’esprit de l’étudiant en art qui prépare actuellement son DNSEP Art (l’équivalent d’un Master). «» , abonde-t-il. Encore faut-il trouver un moyen de matérialiser son idée. Tout sauf une mince affaire. Paolo s’interroge d’abord sur la coupe de son maillot et choisit de s’inspirer des tricots d'après la Seconde Guerre mondiale, importante période d’émigration italienne. Reste à imaginer une représentation physique de la population italienne émigrée partout dans le monde. Paolo pense ainsi une sorte d'onde de sonar correspondant aux chiffres officiels sur la présence italienne dans le monde. «, explique l’artiste.» Paolo fait d’ailleurs un lien avec son histoire personnelle : «Gazzetta dello SportQuelques semaines plus tard, un prototype est né et est exposé à l’expo. Paolo en profite alors pour contacter la Fédération italienne et en rencontre même le responsable de la communication en marge d’un match amical à Bruxelles entre la Belgique et... l’Italie, évidemment. Entre approbation et exposition médiatique grandissante, le projet prend de l’ampleur. «, précise Paolo.(rires). » . Paolo table sur un budget de 7500 euros et lance une campagne desur le site kisskissbankbank. Cependant, malgré des débuts encourageants, la campagne stagne et le jeune Franco-Italien songe même à un échec. Mais il n’a pas dit son dernier mot. Il parvient à organiser une interview de Nicola Sansone et à le faire poser avec un prototype du maillot frappé de son nom. La machine est relancée. «» Ce n’est pourtant pas la dernière embûche.Même si le budget a été levé, un travail conséquent attend encore Paolo. Entre recherche du tissu approprié, mise au point des patrons, sérigraphie, temps de livraison interminable, et épuisement de ses économies personnelles, le jeune homme éprouve de grosses difficultés. «» Neuf mois s’écoulent entre la campagne deet la fin de la production. «» , plaisante-t-il avec le recul. Et si l’attente fut longue, le résultat est à la hauteur. En témoigne la foule massée pour la soirée d’inauguration. «» , peut savourer Paolo, qui le mérite pleinement. Finalement, ce sont plus de 550 maillots qui ont été réalisés, soit près du double du chiffre envisagé au départ (300). En perfectionniste, Paolo a même soigné leavec un rappel de la nature du projet en quelques lignes et une invitation à partager une photo avec le maillot enfilé sur les réseaux sociaux.Aussi, le Messin apprécie le retour d’autres communautés vis-à vis de son projet. «» Ce qui ne veut pas dire qu’il se repose sur ses lauriers. Il a ainsi pensé une série de cinquante exemplaires du maillot nommée «» et destinée aux joueurs professionnels qui en sont issus. «» , révèle Paolo, précisant quand même être entré en contact avec plusieurs internationaux italiens. Une ébauche de site internet pour donner une visibilité mondiale au projet est également dans les cartons. «» , juge Paolo. Jusqu’à imaginer unequi porterait un jour le maillot Diaspora ? «» Mais après tout, l’art n’est-il pas là pour rêver ?